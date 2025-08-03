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Новости Поставки вещевого имущества в ВСУ
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Минобороны утвердило новый маскировочный рисунок для вещевого снабжения ВСУ. ФОТО

Новый рисунок камуфляжа

Министерство обороны Украины утвердило новый маскировочный рисунок для вещевого имущества ВСУ - "ММ-25". Он заменит действующий ММ-14, известный как "пиксель".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Центральное управление развития материального обеспечения Минобороны.

В Управлении отметили, что утвержден маскировочный рисунок "ММ-25" для дальнейшего использования в изготовлении предметов вещевого имущества.

Также читайте: Внедрен каталог типичных дефектов вещевого имущества для повышения качества обеспечения ВСУ, - Минобороны

маскировочный рисунок ММ-25

"Для ознакомления с образцами маскировочного рисунка и цветовой гаммы, просим вас обращаться в Центральное управление развития материального обеспечения, заполнив Заявление № 4 (Заявление на предоставление разъяснения) на сайте Партнер МОУ", - обратились в Управлении к производителям и поставщикам вещевого имущества для Вооруженных Сил Украины.

Автор: 

Минобороны (9521) одежда (167) ВСУ (6811)


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Топ комментарии
+19
Коли в хаті пртікає дах так, що скоро завалиться, якраз час клеїти шпалери... Ну а що, зате виглядатиме гарно...
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03.08.2025 15:30 Ответить
+14
Розпил грошей на оборону в турборежимі...
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03.08.2025 15:34 Ответить
+9
Потужна перемога. Це те, чого війську бракувало. Тепер все буде інакше... У нового міністра.
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03.08.2025 15:53 Ответить
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Ну мультикам переходять. Ну ОК.
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03.08.2025 15:27 Ответить
Пишут что это типа "разрабатывали". А по факту - это да, мультикам. Теперь хоть не будут задалбывать одетых в натовский экип.
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03.08.2025 15:52 Ответить
як на мене, то й наш піксель непоганий був - світліший мультикаму і кращий для степових ландшафтів сходу України

.
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03.08.2025 15:53 Ответить
вся форма буде працювати і стара піксель і нова - мультикам. Це ягк з кривнями старого і нового зразка. На кожну річ є кінцевий термін після якого держава Україна придаставляє берци, форму на заміну старої. все прописано в уставі ЗСУ та постанов МО
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03.08.2025 16:10 Ответить
Потужна перемога. Це те, чого війську бракувало. Тепер все буде інакше... У нового міністра.
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03.08.2025 15:53 Ответить
головнокомандувач руснявий сирок давно в неуставному мультикамі ходить ..і що?

тепер і кріпакам-мобікам дозволили ..ай пани ..ай догодили ))
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03.08.2025 15:29 Ответить
Коли в хаті пртікає дах так, що скоро завалиться, якраз час клеїти шпалери... Ну а що, зате виглядатиме гарно...
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03.08.2025 15:30 Ответить
Розпил грошей на оборону в турборежимі...
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03.08.2025 15:34 Ответить
Не без этого. Но скорее это просто узаконит обычную закупку удобной натовской экипировки. Которую многие предпочитают нынешнему пикселю.
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03.08.2025 15:56 Ответить
Можно узнати - на чому розпил?
В тому, що виробники будуть поставляти тканину з іншим окрасом?
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03.08.2025 16:00 Ответить
1. Будуть списані запаси одягу, рюкзаків, баулів і іншого майна в пікселі, які зараз на складах.
2. Будуть сплачені компенсації виробникам одягу і майна по поточним замовленням МО, які вже замовили тканину у субпідрядників в кольорах "піксель".
3. Раніше списані та/або вкрадені речі в мультикамі почнуть постачати під виглядом ММ25. Різниця там вельми невелика, до ступеня сплутування.
4. Будуть нові тендери від МО на поставки одягу, рюкзаків, баулів і іншого майна де випадково переможуть ті, кому посадовці по секрету і майже "бєздвоздмєздно" злили нові вимоги і вони вчасно закупили або виготовили потрібні обсяги тканин.

Це так, на перший погляд недосвідченої в схематозах людини.
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03.08.2025 17:00 Ответить
Їжаку зрозуміло, що війна закінчиться коли Україна зробить 10 000 ракет, що долітають до Москви. Але інтелектуальний рівень нашого мудрого народу дозволяє соросам і ротшильдам роками водити клоунаду з абрамсами, хаймарсами, рамштейнами і санкціями.
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03.08.2025 15:42 Ответить
А так, це ж сороси та ротшильди крадуть на закупівлях дронів) Це ж вони стелять новенький асфальт, вони підвищують тарифи на електроенергію та акцизи на пальне.
А ми щось усі роки думали, що це донецькі бандити ахметов та компанія.
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03.08.2025 15:47 Ответить
Кляті масони!! Вибрали оце міндічєй - коломойсікілів щоб беззахисний невинний Нарід страждав...
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03.08.2025 15:49 Ответить
часом мені здається, що...
"український мудрий нарід" це ті самі "сіонські мудреці", бо гіршої шкоди для України ще ніхто так не чинив

.
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03.08.2025 15:57 Ответить
Отож

А мене більше хвилює " змова візантійських мудреців" через яку ( при невідомих достеменно обставинах) каган великий князь київський вибрав саме візантійство....
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03.08.2025 16:07 Ответить
Цікаво, скільки грошей на це списали... маю надію, що розробникам вистачить на золоті унітази та біде а-ля-міндіч .
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03.08.2025 15:43 Ответить
Перемога
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03.08.2025 15:43 Ответить
Потужна, незламна перемога!
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03.08.2025 15:48 Ответить
На півгодини гундосик буде? Чи більш Незламний формат відео цього вечора ??
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03.08.2025 15:50 Ответить
мультикам- гпрна новина. НАТІВськй мультікам непогана маскіровка. піксель більш для степового ланшафту. В зелені катить більш мультікам. Коли снігу нема ні зелені - сірий під вітки та землю. Зимою - білий
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03.08.2025 16:07 Ответить
Молодці!Саме на часі.
Плюс списана з бюджету енна сума.На яку можна закупити енну кількість зброї.
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03.08.2025 15:44 Ответить
Ще й 100 % якийсь конкурс провели.... З фуршетами, грамотами та гонорарами Потужним дізайнерам "нового мультикаму"..
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03.08.2025 15:51 Ответить
Оце якраз візерунка не вистачає для перемоги, всього решта з великим запасом маємо! Тварина верховногімнокомандувач працює на кремль і власну кишеню.
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03.08.2025 15:47 Ответить
Новый? Какой по счету? В Минобороны проходит операция "Хамелеон"? Это как будет выполнятся? Сразу все подразделения ЗСУ переоденут в новый образец, или будем иметь случаи "дружественного огня" при ротациях? Да, ***, сейчас очень важна новая форма? Что парад на носу?
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03.08.2025 15:49 Ответить
в армії США існує кілька десятків камуфляжу

.
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03.08.2025 15:58 Ответить
Назови, дядя, и покажи "кілька десятків". Та зрозумій нарешті, що таке базовий камуфляж, та що таке камуфляж спеціяльніх підрозділів. Закухарили своїм ділетанством зеледебілі...
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03.08.2025 16:30 Ответить
Ми вважай вже програли.
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03.08.2025 15:55 Ответить
Шмигаль відразу перейшов до діла. Відчуваються потужні покращення: ракет немає, але ви маскуйтеся і тримайтеся.
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03.08.2025 15:57 Ответить
На мій погляд хороший маскува о ьний малюнок Хижак у НГУ
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03.08.2025 16:05 Ответить
Цей малюнок, значно посилить, міст у Херсоні??
Шатли, від верещучки та шмигаля, не проходять!!?!?!
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03.08.2025 16:17 Ответить
Їм що, зовсім нєхєр робити?
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03.08.2025 16:27 Ответить
Саме час. Коли кожний день втрачаємо території,коли зникають під бомбами,ракетами цілі поселення,коли гинуть сотні найкращих бійців--саме час витрачати кошти ,да іще і піаритись на цьому.
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03.08.2025 16:38 Ответить
А цей малюнок краще маскуватиме розкрадання та розбазарювання коштів, виділених на оборону?
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03.08.2025 16:42 Ответить
 
 