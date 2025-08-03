Минобороны утвердило новый маскировочный рисунок для вещевого снабжения ВСУ. ФОТО
Министерство обороны Украины утвердило новый маскировочный рисунок для вещевого имущества ВСУ - "ММ-25". Он заменит действующий ММ-14, известный как "пиксель".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Центральное управление развития материального обеспечения Минобороны.
В Управлении отметили, что утвержден маскировочный рисунок "ММ-25" для дальнейшего использования в изготовлении предметов вещевого имущества.
"Для ознакомления с образцами маскировочного рисунка и цветовой гаммы, просим вас обращаться в Центральное управление развития материального обеспечения, заполнив Заявление № 4 (Заявление на предоставление разъяснения) на сайте Партнер МОУ", - обратились в Управлении к производителям и поставщикам вещевого имущества для Вооруженных Сил Украины.
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тепер і кріпакам-мобікам дозволили ..ай пани ..ай догодили ))
В тому, що виробники будуть поставляти тканину з іншим окрасом?
2. Будуть сплачені компенсації виробникам одягу і майна по поточним замовленням МО, які вже замовили тканину у субпідрядників в кольорах "піксель".
3. Раніше списані та/або вкрадені речі в мультикамі почнуть постачати під виглядом ММ25. Різниця там вельми невелика, до ступеня сплутування.
4. Будуть нові тендери від МО на поставки одягу, рюкзаків, баулів і іншого майна де випадково переможуть ті, кому посадовці по секрету і майже "бєздвоздмєздно" злили нові вимоги і вони вчасно закупили або виготовили потрібні обсяги тканин.
Це так, на перший погляд недосвідченої в схематозах людини.
А ми щось усі роки думали, що це донецькі бандити ахметов та компанія.
"український мудрий нарід" це ті самі "сіонські мудреці", бо гіршої шкоди для України ще ніхто так не чинив
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А мене більше хвилює " змова візантійських мудреців" через яку ( при невідомих достеменно обставинах) каган великий князь київський вибрав саме візантійство....
Плюс списана з бюджету енна сума.На яку можна закупити енну кількість зброї.
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Шатли, від верещучки та шмигаля, не проходять!!?!?!