Минобороны утвердило новый маскировочный рисунок для вещевого снабжения ВСУ. ФОТО

Министерство обороны Украины утвердило новый маскировочный рисунок для вещевого имущества ВСУ - "ММ-25". Он заменит действующий ММ-14, известный как "пиксель".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Центральное управление развития материального обеспечения Минобороны.

В Управлении отметили, что утвержден маскировочный рисунок "ММ-25" для дальнейшего использования в изготовлении предметов вещевого имущества.

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"Для ознакомления с образцами маскировочного рисунка и цветовой гаммы, просим вас обращаться в Центральное управление развития материального обеспечения, заполнив Заявление № 4 (Заявление на предоставление разъяснения) на сайте Партнер МОУ", - обратились в Управлении к производителям и поставщикам вещевого имущества для Вооруженных Сил Украины.