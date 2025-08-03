Міноборони затвердило новий маскувальний малюнок для речового майна ЗСУ. ФОТО
Міністерство оборони України затвердило новий маскувальний малюнок для речового майна ЗСУ - "ММ-25". Він замінить чинний ММ-14, відомий як "піксель".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Центральне управління розвитку матеріального забезпечення Міноборони.
В Управлінні зазначили, що затверджено маскувальний малюнок "ММ-25" для подальшого використання у виготовленні предметів речового майна.
"Для ознайомлення із зразками маскувального малюнку та кольорової гами, просимо вас звертатися до Центрального управління розвитку матеріального забезпечення, заповнивши Заяву № 4 (Заява на надання роз’яснення) на сайті Партнер МОУ", - звернулися в Управлінні до виробників і постачальників речового майна для Збройних Сил України.
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тепер і кріпакам-мобікам дозволили ..ай пани ..ай догодили ))
В тому, що виробники будуть поставляти тканину з іншим окрасом?
А ми щось усі роки думали, що це донецькі бандити ахметов та компанія.
"український мудрий нарід" це ті самі "сіонські мудреці", бо гіршої шкоди для України ще ніхто так не чинив
.
А мене більше хвилює " змова візантійських мудреців" через яку ( при невідомих достеменно обставинах) каган великий князь київський вибрав саме візантійство....
Плюс списана з бюджету енна сума.На яку можна закупити енну кількість зброї.
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Шатли, від верещучки та шмигаля, не проходять!!?!?!