Міноборони затвердило новий маскувальний малюнок для речового майна ЗСУ. ФОТО

Міністерство оборони України затвердило новий маскувальний малюнок для речового майна ЗСУ - "ММ-25". Він замінить чинний ММ-14, відомий як "піксель".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Центральне управління розвитку матеріального забезпечення Міноборони.

В Управлінні зазначили, що затверджено маскувальний малюнок "ММ-25" для подальшого використання у виготовленні предметів речового майна.

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"Для ознайомлення із зразками маскувального малюнку та кольорової гами, просимо вас звертатися до Центрального управління розвитку матеріального забезпечення, заповнивши Заяву № 4 (Заява на надання роз’яснення) на сайті Партнер МОУ", - звернулися в Управлінні до виробників і постачальників речового майна для Збройних Сил України.