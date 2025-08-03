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Новини Постачання речового майна в ЗСУ
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Міноборони затвердило новий маскувальний малюнок для речового майна ЗСУ. ФОТО

Новий малюнок камуфляжу

Міністерство оборони України затвердило новий маскувальний малюнок для речового майна ЗСУ - "ММ-25". Він замінить чинний ММ-14, відомий як "піксель".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Центральне управління розвитку матеріального забезпечення Міноборони.

В Управлінні зазначили, що затверджено маскувальний малюнок "ММ-25" для подальшого використання у виготовленні предметів речового майна.

Також читайте: Впроваджено каталог типових дефектів речового майна для підвищення якості забезпечення ЗСУ, - Міноборони

маскувальний малюнок ММ-25

"Для ознайомлення із зразками маскувального малюнку та кольорової гами, просимо вас звертатися до Центрального управління розвитку матеріального забезпечення, заповнивши Заяву № 4 (Заява на надання роз’яснення) на сайті Партнер МОУ", - звернулися в Управлінні до виробників і постачальників речового майна для Збройних Сил України.

Автор: 

Міноборони (7606) одяг (213) ЗСУ (7806)


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Топ коментарі
+14
Коли в хаті пртікає дах так, що скоро завалиться, якраз час клеїти шпалери... Ну а що, зате виглядатиме гарно...
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03.08.2025 15:30 Відповісти
+8
Розпил грошей на оборону в турборежимі...
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03.08.2025 15:34 Відповісти
+6
Потужна перемога. Це те, чого війську бракувало. Тепер все буде інакше... У нового міністра.
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03.08.2025 15:53 Відповісти
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Ну мультикам переходять. Ну ОК.
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03.08.2025 15:27 Відповісти
Пишут что это типа "разрабатывали". А по факту - это да, мультикам. Теперь хоть не будут задалбывать одетых в натовский экип.
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03.08.2025 15:52 Відповісти
як на мене, то й наш піксель непоганий був - світліший мультикаму і кращий для степових ландшафтів сходу України

.
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03.08.2025 15:53 Відповісти
вся форма буде працювати і стара піксель і нова - мультикам. Це ягк з кривнями старого і нового зразка. На кожну річ є кінцевий термін після якого держава Україна придаставляє берци, форму на заміну старої. все прописано в уставі ЗСУ та постанов МО
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03.08.2025 16:10 Відповісти
Потужна перемога. Це те, чого війську бракувало. Тепер все буде інакше... У нового міністра.
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03.08.2025 15:53 Відповісти
головнокомандувач руснявий сирок давно в неуставному мультикамі ходить ..і що?

тепер і кріпакам-мобікам дозволили ..ай пани ..ай догодили ))
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03.08.2025 15:29 Відповісти
Коли в хаті пртікає дах так, що скоро завалиться, якраз час клеїти шпалери... Ну а що, зате виглядатиме гарно...
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03.08.2025 15:30 Відповісти
Розпил грошей на оборону в турборежимі...
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03.08.2025 15:34 Відповісти
Не без этого. Но скорее это просто узаконит обычную закупку удобной натовской экипировки. Которую многие предпочитают нынешнему пикселю.
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03.08.2025 15:56 Відповісти
Можно узнати - на чому розпил?
В тому, що виробники будуть поставляти тканину з іншим окрасом?
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03.08.2025 16:00 Відповісти
Їжаку зрозуміло, що війна закінчиться коли Україна зробить 10 000 ракет, що долітають до Москви. Але інтелектуальний рівень нашого мудрого народу дозволяє соросам і ротшильдам роками водити клоунаду з абрамсами, хаймарсами, рамштейнами і санкціями.
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03.08.2025 15:42 Відповісти
А так, це ж сороси та ротшильди крадуть на закупівлях дронів) Це ж вони стелять новенький асфальт, вони підвищують тарифи на електроенергію та акцизи на пальне.
А ми щось усі роки думали, що це донецькі бандити ахметов та компанія.
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03.08.2025 15:47 Відповісти
Кляті масони!! Вибрали оце міндічєй - коломойсікілів щоб беззахисний невинний Нарід страждав...
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03.08.2025 15:49 Відповісти
часом мені здається, що...
"український мудрий нарід" це ті самі "сіонські мудреці", бо гіршої шкоди для України ще ніхто так не чинив

.
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03.08.2025 15:57 Відповісти
Отож

А мене більше хвилює " змова візантійських мудреців" через яку ( при невідомих достеменно обставинах) каган великий князь київський вибрав саме візантійство....
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03.08.2025 16:07 Відповісти
Цікаво, скільки грошей на це списали... маю надію, що розробникам вистачить на золоті унітази та біде а-ля-міндіч .
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03.08.2025 15:43 Відповісти
Перемога
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03.08.2025 15:43 Відповісти
Потужна, незламна перемога!
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03.08.2025 15:48 Відповісти
На півгодини гундосик буде? Чи більш Незламний формат відео цього вечора ??
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03.08.2025 15:50 Відповісти
мультикам- гпрна новина. НАТІВськй мультікам непогана маскіровка. піксель більш для степового ланшафту. В зелені катить більш мультікам. Коли снігу нема ні зелені - сірий під вітки та землю. Зимою - білий
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03.08.2025 16:07 Відповісти
Молодці!Саме на часі.
Плюс списана з бюджету енна сума.На яку можна закупити енну кількість зброї.
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03.08.2025 15:44 Відповісти
Ще й 100 % якийсь конкурс провели.... З фуршетами, грамотами та гонорарами Потужним дізайнерам "нового мультикаму"..
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03.08.2025 15:51 Відповісти
Оце якраз візерунка не вистачає для перемоги, всього решта з великим запасом маємо! Тварина верховногімнокомандувач працює на кремль і власну кишеню.
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03.08.2025 15:47 Відповісти
Новый? Какой по счету? В Минобороны проходит операция "Хамелеон"? Это как будет выполнятся? Сразу все подразделения ЗСУ переоденут в новый образец, или будем иметь случаи "дружественного огня" при ротациях? Да, ***, сейчас очень важна новая форма? Что парад на носу?
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03.08.2025 15:49 Відповісти
в армії США існує кілька десятків камуфляжу

.
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03.08.2025 15:58 Відповісти
Ми вважай вже програли.
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03.08.2025 15:55 Відповісти
Шмигаль відразу перейшов до діла. Відчуваються потужні покращення: ракет немає, але ви маскуйтеся і тримайтеся.
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03.08.2025 15:57 Відповісти
На мій погляд хороший маскува о ьний малюнок Хижак у НГУ
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03.08.2025 16:05 Відповісти
Цей малюнок, значно посилить, міст у Херсоні??
Шатли, від верещучки та шмигаля, не проходять!!?!?!
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03.08.2025 16:17 Відповісти
Їм що, зовсім нєхєр робити?
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03.08.2025 16:27 Відповісти
 
 