УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10955 відвідувачів онлайн
Новини Постачання речового майна в ЗСУ
2 028 8

"Піксель" залишається, але з’являється додатковий варіант камуфляжу, - роз’яснення Міноборони щодо нового маскувального малюнку

Ще в червні 2025 року Міністерство оборони України на запит Головнокомандувача ЗСУ та після численних звернень від військовослужбовців затвердило зразки додаткового маскувального малюнка ММ-25. Його використовуватимуть під час виготовлення предметів речового майна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони.

Як зазначається, вже оголошено закупівлю пробної партії продукції у нових кольорових патернах.

Наразі не йдеться про повну заміну чинного малюнка ММ-14 ("піксель") на ММ-25. Новий візерунок розглядається як додатковий колір, подібно до вже дозволених варіантів - "олива", "койот" чи ММ-16Ф.

міноборони маскування

"Центральне управління розвитку матеріального забезпечення (ЦУРМЗ) вже затвердило оновлену Технічну специфікацію A01XJ.29979-539:2025 (02) "Тканини бавовняні та змішані", яку доповнило маскувальним малюнком ММ-25. На сьогодні від виробників (постачальників) до ЦУРМЗ вже надійшло понад десять звернень для ознайомлення і вивчення маскувального малюнку та колірної гами", - йдеться у роз'ясненні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони затвердило новий маскувальний малюнок для речового майна ЗСУ. ФОТО

"Рішення про затвердження нового маскувального малюнка зумовлене численними зверненнями військовослужбовців, які виконують бойові завдання та вже використовують схожий візерунок. Наразі ж єдиним варіантом для них було придбання такого спорядження за власний кошт. Наше завдання - забезпечити військових необхідним обмундируванням та екіпіруванням, а також створити умови, щоб українські виробники могли офіційно забезпечувати армію необхідним речовим майном", - зазначив начальник ЦУРМЗ підполковник Максим Кайола.

Таким чином запровадження нового малюнка сприятиме більшій гнучкості у забезпечення військових необхідним спорядженням, а також розширить можливості для виробників, які вже мають технологічні рішення для друку та пошиття в подібних кольорових патернах.

Закупівельна агенція Міноборони "ДОТ" вже оголосила перші тендери на закупівлю пробних партій продукції з використанням нового малюнка. На 2025 рік заплановані поставки обмеженого обсягу - по 20 000 одиниць. Такий підхід дозволить протестувати виробничі можливості та поступово інтегрувати новий камуфляж у систему речового забезпечення.

Також читайте: Цикл підготовки громадян до нацспротиву починатиметься з 14 років, - Міноборони

"Ми розуміємо, що нові вимоги до речового забезпечення - це виклик як для замовника, так і для виробників. Після отримання запиту від військових ми ініціювали закупівлі за п’ятьма позиціями, які підпадають під ці оновлені стандарти. Наша мета - щоб військові отримали одяг, який відповідає їхнім реальним потребам, а виробники змогли якісно реалізувати ці замовлення", - зазначив директор програми речового майна ДОТ Микита Чічкан.

Автор: 

Міноборони (7608) одяг (214) ЗСУ (7811)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В мультикамі шаритися серед цивільних та в розполагі - норм.
На позиції виходимо в пікселі.
Тому що підори теж через одного в мультикамі.
показати весь коментар
05.08.2025 08:33 Відповісти
та ви вже задовбали цими малюнками. розкажіть краще, що робиться в лімані і кам,яннському. бабануті **********
показати весь коментар
05.08.2025 08:48 Відповісти
Це вже пи*дець, чи ще зачекати?!... В розпал війни, "по просьбам трудящіхся", продовжується розграбування військового бюджету на перевдягання армії. Тварюки, коли ви вже нажеретеся
показати весь коментар
05.08.2025 08:53 Відповісти
"додатковий варіант камуляжу" - це для дерібану бюджету
показати весь коментар
05.08.2025 09:01 Відповісти
шмигаль-ахмєтова просто вирішиив підзаробити і на формі. йому абсолютно по#уй в якому одязі будуть вмирати вкраїнчики, аби лише баблішка срубати на схемі
показати весь коментар
05.08.2025 09:03 Відповісти
1. Дана Ярова розписала всю цю схему заробляння на армії. Новий міністр оборони - не повторювати ж яйця по 17 грн, потрібен креативний підхід https://fakty.ua/ru/457961-cel-ne-obnovit-armiyu-a-sobrat-kesh-volonter-dana-yarovaya-ob-anonsirovannom-minoborony-perehode-vsu-na-novyj-kamuflyazh
2. Схоже ублюдок полковник Непота повернувся в МО. Справа Непоти живе і процвітає. (гуглиться)
показати весь коментар
05.08.2025 09:08 Відповісти
Як тільки чинуша приходить на нову посаду, будь який чинуша на будь яку посаду, перше, що робить - починає малювати «схеми», друге - влаштовує на посади родичів та «друзів», трете - підвищує собі зарплату та премії. Йому нема коли працювати для держави та людей… весь час зайнятий п. 1 - 3.
показати весь коментар
05.08.2025 09:25 Відповісти
Дубок ?
От що значить совки на чолі армії
Форму міняють
показати весь коментар
05.08.2025 09:33 Відповісти
 
 