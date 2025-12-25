Контроль качества тылового имущества: Минобороны внедряет фото- и видеофиксацию
Министерство обороны начало реализацию пилотного проекта по внедрению фото- и видеофиксации процедур контроля качества при приемке тылового имущества Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Фото- и видеофиксация осуществляется с применением портативных видеорегистраторов (боди-камер), которые используются представителями органов государственного обеспечения качества при проведении процедур контроля.
Цель фиксации
Отмечается, что применение средств фиксации направлено на обеспечение объективности и прозрачности процедур приёмки продукции, а также на формирование доказательной базы в случае возникновения спорных вопросов при выполнении договоров поставки.
Как отметил начальник Главного управления государственного обеспечения качества полковник Евгений Красников, внедрение фото- и видеофиксации соответствует современным подходам к обеспечению качества и будет способствовать повышению ответственности всех участников процесса поставки тылового имущества.
Полученные фото- и видеоматериалы будут использоваться исключительно с целью документирования результатов контроля качества и обоснования решений, принятых по его итогам.
