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Новини Відео Орешник на території Білорусі
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"Орєшнік" заступив на бойове чергування у Білорусі, - Міноборони РФ. ВIДЕО

У Міноборони РФ повідомили, що ракетний комплекс "Орєшнік" вже заступив на бойове чергування у Білорусі.

Про це повідомив заступник командира військової частини ракетних військ стратегічного призначення, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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Подробиці

"Ракетний комплекс заступив на бойове чергування своєчасно, особовий склад злагоджений, розрахунки підготовлені, бойове чергування організовано та несеться відповідно до керівних документів", - сказав він.

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Що передувало?

Що таке "Орєшнік"?

  • Це російський носій ядерної зброї. Українська розвідка заявила, що "Орєшнік" — це назва науково-дослідної роботи росіян, а сама система насправді називається "Кедр".
  • Окупанти вперше застосували цю зброю по Україні рано-вранці 21 листопада 2024 року, атакувавши Дніпро.
  • 31 жовтня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у грудні планується поставити на бойове чергування російський ракетний комплекс "Орєшнік".

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Білорусь (8203) росія (70808) балістичні ракети (639) Орєшнік (65)
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Топ коментарі
+7
Орєшнік це ракета невидимка , як і Фламінго . Ніхто її ніколи не бачив , але вона вже - заступила на чергування !!
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30.12.2025 09:35 Відповісти
+5
Так, ми знаходимось в стані війни з Білоруссю з території якої був здійснений терористичний напад на Україну в 2022 році і досі це питання не врегульоване мирним договором і не сплачені репарації зі сторони агресора - Білорусі. Вже 4 роки з території Білорусі відбувається обстріл України ракетами, ведеться радіорозвідка та радіокерування ударними та розвідувальними дронами над територією України, ведеться диверсійна та підривна діяльність. Тому ми вже 4 роки в стані війни з Білоруссю і прийшов час нанести відплатний удар!
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30.12.2025 10:12 Відповісти
+4
потрібно його атакувати, шкода що підрозділ Касьянова розформований, але за це Зеленський ще буде засуджений
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30.12.2025 09:16 Відповісти

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