"Орєшнік" заступив на бойове чергування у Білорусі, - Міноборони РФ. ВIДЕО

У Міноборони РФ повідомили, що ракетний комплекс "Орєшнік" вже заступив на бойове чергування у Білорусі.

Про це повідомив заступник командира військової частини ракетних військ стратегічного призначення, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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Подробиці

"Ракетний комплекс заступив на бойове чергування своєчасно, особовий склад злагоджений, розрахунки підготовлені, бойове чергування організовано та несеться відповідно до керівних документів", - сказав він.

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Що передувало?

Напередодні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що російський балістичний комплекс "Орєшнік" нібито уже перебуває на території країни і заступає на бойове чергування.

За словами Лукашенка, Білорусь нібито може отримати від Росії "максимум десяток" ракетних комплексів "Орєшнік".

Що таке "Орєшнік"?

Це російський носій ядерної зброї. Українська розвідка заявила, що "Орєшнік" — це назва науково-дослідної роботи росіян, а сама система насправді називається "Кедр".

Окупанти вперше застосували цю зброю по Україні рано-вранці 21 листопада 2024 року, атакувавши Дніпро.

31 жовтня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у грудні планується поставити на бойове чергування російський ракетний комплекс "Орєшнік".

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