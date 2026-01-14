Ухилянтів, які тікають через кордон до Білорусі, допитують про рух техніки ЗСУ та "прильоти", - ЗМІ. ВIДЕО

Українські чоловіки призовного віку, які нелегально перетинають кордон із Білоруссю, розповіли, що там їх допитують невідомі у цивільному одязі. Найбільше їх цікавить пересування військової техніки та місця "прильотів".

Про це йдеться в матеріалі "Слідство.Інфо".

Розповіді втікачів

Учасники чатів у Telegram, яким вдалося втекти, "діляться досвідом". Зокрема, вони розповідають про допити та припускають до бесіди проводять спецслужбісти.

"Там у кімнату заходиш, за маленьку решітку сідаєш. Тебе закривають. І ти спілкуєшся… Ну, це зрозуміло, що це або КГБівець або ФСБівець", - розповів один із чоловіків.

Основними запитаннями, які цікавлять білоруських правоохоронців, є місця перебування та переміщення українських військових.

"Там просять здавати позиції. Запитують, де саме техніка переміщується", - каже інший учасник чату.

"Забрали телефони, забрали паспорти, все забрали. Кумедні, звісно, перевірки у них. Він на мене дивиться і каже мені: "Перша танкова бригада!". І дивиться на мою реакцію. А я сиджу, як дуб-дерево, дивлюсь на нього", - додає ще один чоловік.

Ухилятись від відповіді на запитання білоруських правоохоронців майже неможливо: "Ти ж розумієш, що там закон не діє. Ну там ти не будеш, типу: "ви не маєте права". Ну він хоче, він бере твій телефон, типу. Ну що ти йому скажеш? Що я забороняю?".

Що кажуть у ДПСУ?

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко вважає, що збільшення популярності маршруту через Білорусь пов’язане з діяльністю організованих злочинних груп.

"Втікачі самостійні в тому, щоб прийняти для себе рішення, що вони хочуть незаконно залишити межі України, але вони не самостійні в прокладанні маршруту.

Тобто більшість із тих, кого ми затримуємо, як правило, звертається до злочинних груп. Назвімо їх організаторами, які сприяють у незаконному перетині кордону", - пояснив він.

За даними ДПСУ, у 2025 році більшість українських військовозобов’язаних чоловіків, які намагалися втекти через Білорусь, затримували на прикордонних територіях Рівненської та Житомирської областей, рідше - у Волинській, Київській та Чернігівській областях.

Ухилянти вигідні для Лукашенка

Представник білоруської організації BelPol Володимир Жигар каже, що потік ухилянтів є вигідним для режиму Лукашенка:

"Цих людей беруть під контроль, після чого їх справді відвозять, умовно кажучи, до кордону з Європейським Союзом. Тому що їхня основна мета, по суті, вже виконана - це збір інформації".

