Ухилянтів, які тікають через кордон до Білорусі, допитують про рух техніки ЗСУ та "прильоти", - ЗМІ. ВIДЕО

Українські чоловіки призовного віку, які нелегально перетинають кордон із Білоруссю, розповіли, що там їх допитують невідомі у цивільному одязі. Найбільше їх цікавить пересування військової техніки та місця "прильотів".

Про це йдеться в матеріалі "Слідство.Інфо", передає Цензор.НЕТ.

Розповіді втікачів

Учасники чатів у Telegram, яким вдалося втекти, "діляться досвідом". Зокрема, вони розповідають про допити та припускають до бесіди проводять спецслужбісти.

"Там у кімнату заходиш, за маленьку решітку сідаєш. Тебе закривають. І ти спілкуєшся… Ну, це зрозуміло, що це або КГБівець або ФСБівець", - розповів один із чоловіків.

Основними запитаннями, які цікавлять білоруських правоохоронців, є місця перебування та переміщення українських військових.

"Там просять здавати позиції. Запитують, де саме техніка переміщується", - каже інший учасник чату.

"Забрали телефони, забрали паспорти, все забрали. Кумедні, звісно, перевірки у них. Він на мене дивиться і каже мені: "Перша танкова бригада!". І дивиться на мою реакцію. А я сиджу, як дуб-дерево, дивлюсь на нього", - додає ще один чоловік.

Ухилятись від відповіді на запитання білоруських правоохоронців майже неможливо: "Ти ж розумієш, що там закон не діє. Ну там ти не будеш, типу: "ви не маєте права". Ну він хоче, він бере твій телефон, типу. Ну що ти йому скажеш? Що я забороняю?".

Що кажуть у ДПСУ?

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко вважає, що збільшення популярності маршруту через Білорусь пов’язане з діяльністю організованих злочинних груп.

"Втікачі самостійні в тому, щоб прийняти для себе рішення, що вони хочуть незаконно залишити межі України, але вони не самостійні в прокладанні маршруту.

Тобто більшість із тих, кого ми затримуємо, як правило, звертається до злочинних груп. Назвімо їх організаторами, які сприяють у незаконному перетині кордону", - пояснив він.

За даними ДПСУ, у 2025 році більшість українських військовозобов’язаних чоловіків, які намагалися втекти через Білорусь, затримували на прикордонних територіях Рівненської та Житомирської областей, рідше - у Волинській, Київській та Чернігівській областях.

Ухилянти вигідні для Лукашенка

Представник білоруської організації BelPol Володимир Жигар каже, що потік ухилянтів є вигідним для режиму Лукашенка:

"Цих людей беруть під контроль, після чого їх справді відвозять, умовно кажучи, до кордону з Європейським Союзом. Тому що їхня основна мета, по суті, вже виконана - це збір інформації".

Топ коментарі
+19
ті ссикливі виродкки рідну маму здадуть! щурі смердючі!
14.01.2026 10:28 Відповісти
+7
Ну, впевнений що з точки зору ухилянта, тим більше такого, що тікає в Білоросію, нічого страшного в тім щоб зібрати координати ЗСУ і передати їх службам безпеки своєї нової Батьківщини немає. Ще й вислужуватимуться.
14.01.2026 10:49 Відповісти
+6
які тортури над усциклянтами, ну припини цей Квартал-95.
вони чудово знають що їх трошки полякають, пориються в телефоні і якщо там нема якихось відвертих про-українських матеріалів на кшталт служби в ЗСУ чи волонтерства (а в усциклянтів їх звісно немає) то потім відпустять далі в Ївропку от і все.
14.01.2026 11:55 Відповісти
У-хи-ля-н-ти🤣🤣🤣🤣🤣
14.01.2026 10:26 Відповісти
ті ссикливі виродкки рідну маму здадуть! щурі смердючі!
показати весь коментар
14.01.2026 10:28 Відповісти
Не здивуюсь, якщо із цих хоробрих зколотять «Украинский дабравольческий батальйон» і пошлють на фронт проти України з заградатрядом кадирівців позаду
14.01.2026 11:14 Відповісти
Я бы сказал больше"ухилянДы". Мне кажется скоро эти молодые, сытые, здоровые бугаи, которые выросли на нашем хлебе и сале, в перепуге будут бежать через минные поля на Россию.
14.01.2026 12:05 Відповісти
Делірій?
14.01.2026 10:37 Відповісти
Антимонія.
14.01.2026 10:50 Відповісти
"Там просять здавати позиції. Запитують, де саме техніка переміщується", - каже інший учасник чату - добрєйшєй душі чєловєкі- а могли б статтю про терроризм повісити і в пресс-хату ... ті втікачі ідіоти безмозглі
14.01.2026 10:31 Відповісти
Схоже, на кордоні з *********** українські прикордонники відсутні, натомість у Хмельницькому їх як гнид недушених, косяками ходять. Тільки поза чергою у АТБ у обідній та вечірній час пруться. І сракіті тітки, і "вагітні" прапорили (ой, вибачте, "мастєр-сержанти"), чи як там, по-новому їх кличуть. Хоча прапорюги і прапорили нікуди не поділися.
14.01.2026 10:32 Відповісти
Щодо Хмельницького - нічого дивного.....
14.01.2026 11:33 Відповісти
..А пан воочевидь не знає..що за учбовий заклад у прикордонників у Хмельницькому? У Франції..у одному невеличкому містечку... ходять товпою українські хлопці у льотній формі. Навіть дівчата..сракаті...вагітні мастер-сержанти.... Уявляєте... повтікали у Францію і ходять там по супермаркетам....)))
14.01.2026 12:18 Відповісти
ну хто в той бульбостан тікає то взагалі й@бнуті бобри . Це як треба сцяти власних , щоб на кгб розраховувати ? А потім з таких зберують якусь роту , дадуть ружо і в бік України відправлять ...
14.01.2026 10:35 Відповісти
Для них "власні" такі ж як і чужі.
14.01.2026 11:40 Відповісти
ну зараз демченко скаже що треба ще виділити 100500 млрд і ще десь 100000 нових погранців на нову ділянку
14.01.2026 10:38 Відповісти
Що в них у макітрі, що тікають до беларуского округа расеі? 🤔
14.01.2026 10:38 Відповісти
Ну, впевнений що з точки зору ухилянта, тим більше такого, що тікає в Білоросію, нічого страшного в тім щоб зібрати координати ЗСУ і передати їх службам безпеки своєї нової Батьківщини немає. Ще й вислужуватимуться.
показати весь коментар
14.01.2026 10:49 Відповісти
Я тебе знаю. Проросійський троль з купою ніків, підпис- багато регочучих смайликів.
14.01.2026 11:00 Відповісти
Згодом вони взагалі почуватимуться, чи не героями. Ще б пак, завдяки їм дізналися таку важливу інформацію, про бульбашні спецоргани..)
14.01.2026 11:09 Відповісти
Якби хлопці, які всі ці роки на фронті, ось так відмазувалися, як ви кажете... Що вже було б з країною та нами усіма? Просто у одних вистачає мужності захищати країну, родини, дітей, а у інших вистачає мужності тільки на те, щоб сховатись, або втекти під чужий прапорець і звідти уболівати за Україну.....
14.01.2026 11:34 Відповісти
які тортури над усциклянтами, ну припини цей Квартал-95.
вони чудово знають що їх трошки полякають, пориються в телефоні і якщо там нема якихось відвертих про-українських матеріалів на кшталт служби в ЗСУ чи волонтерства (а в усциклянтів їх звісно немає) то потім відпустять далі в Ївропку от і все.
14.01.2026 11:55 Відповісти
Серый 🐱, ну не всем же свезло так как вам, оказаться в Польше. Другие вынуждены через заборы в Лукашенко прыгать
14.01.2026 12:08 Відповісти
так запакують по іншому...і дуже швидко і непомітно навіть слидів не залишится....свабодалюбивий ти наш...
14.01.2026 11:32 Відповісти
Сомалі це там де громадянська війна.
Ти гамноїд трохи всрався з аналогіями.
14.01.2026 11:56 Відповісти
Ні, це дрібне *********** і коруцпція. А ти натягуєш сову на глобус, мабуть сам ухилєс із досвідом.
14.01.2026 12:07 Відповісти
ні, це ти просто дійсно гамноїд.
14.01.2026 12:16 Відповісти
Ти ж розумієш, що там закон не діє. Ну там ти не будеш, типу: "ви не маєте права".
А шо такое даже кагдабусіфіціруют??
14.01.2026 11:31 Відповісти
Як же вони тікають,якщо кордон замінований і жорстко охороняється
14.01.2026 11:40 Відповісти
Які це такі бл*дь "невідомі організовані злочинні групи" їх переправляють? Північний кордон скрізь мінований-перемінований, там купа наших військ, все патрулюється, в тому числі дронами. Всі ці схеми переправки людей працюють під кришуванням нашого військового командування.
14.01.2026 11:42 Відповісти
Так вони і працюють під кришуванням вашого військового командування ГРУ ГШ РФ.
14.01.2026 12:19 Відповісти
Добра реклама для нового шляху для ухилянтів.
14.01.2026 12:01 Відповісти
Півні якісь.
14.01.2026 12:15 Відповісти
А ще - вербують і відправляють в ЄС?
14.01.2026 13:07 Відповісти
Як не подобається що розповідають білорусам, то випускайте людей у Європу
14.01.2026 13:08 Відповісти
75% выбрали себе во власть точно таких же. Даже та тонкая грань которая ещё лет 10 назад отделяла нас от рахи и бульбостана уже стирается.
14.01.2026 13:54 Відповісти
 
 