Росія допоможе Білорусі оснастити комплекс "Полонез" ядерною бойовою частиною

Росія та Білорусь почали спільні розробки, які дозволять оснастити білоруський оперативно-тактичний ракетний комплекс "Полонез" ядерною бойовою частиною.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив голова комісії з національної безпеки Палати представників Білорусі Геннадій Лепешко в коментарі проросійським пропагандистам.

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Подробиці

Він зазначив, що ракетний комплекс "Полонез" може отримати ядерну бойову частину, над чим зараз працюють російські фахівці.

За його словами, під час спільних навчань "Запад" сторони нібито вже відпрацьовували алгоритми застосування ядерного озброєння. Йдеться про удосконалення авіаційних та ракетних систем, які розглядаються як потенційні носії ядерних боєзарядів.

У Білорусі додали, що обговорюється можливість використання ядерної зброї безпосередньо з "Полонез".

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Більше про "Полонез"

Як пише видання Мілітарний, ракетний комплекс "Полонез" є білоруською адаптацією китайського багатофункціонального ракетного комплексу GATSS, змонтованого на шасі МЗКТ-7930.

Вперше "Полонез" продемонстрували у 2015 році, а вже у 2016 році комплекс "Полонез" прийняли на озброєння ЗС Білорусі.

Комплекс здатний застосовувати ракети з дальністю до 300 кілометрів і оснащений інерціальною системою наведення з корекцією за GPS.

У 2022 році білоруський диктатор Олександр Лукашенко погрожував вдарити по Києву ракетами з комплексу "Полонез".

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