Россия поможет Беларуси оснастить комплекс "Полонез" ядерной боевой частью
Россия и Беларусь начали совместные разработки, которые позволят оснастить белорусский оперативно-тактический ракетный комплекс "Полонез" ядерной боевой частью.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Беларуси Геннадий Лепешко в комментарии пророссийским пропагандистам.
Подробности
Он отметил, что ракетный комплекс "Полонез" может получить ядерную боевую часть, над чем сейчас работают российские специалисты.
По его словам, во время совместных учений "Запад" стороны якобы уже отрабатывали алгоритмы применения ядерного оружия. Речь идет об усовершенствовании авиационных и ракетных систем, которые рассматриваются как потенциальные носители ядерных боезарядов.
В Беларуси добавили, что обсуждается возможность использования ядерного оружия непосредственно с "Полонез".
Больше о "Полонезе"
- Как пишет издание Милитарный, ракетный комплекс "Полонез" является белорусской адаптацией китайского многофункционального ракетного комплекса GATSS, смонтированного на шасси МЗКТ-7930.
- Впервые "Полонез" продемонстрировали в 2015 году, а уже в 2016 году комплекс "Полонез" приняли на вооружение ВС Беларуси.
- Комплекс способен применять ракеты с дальностью до 300 километров и оснащен инерциальной системой наведения с коррекцией по GPS.
- В 2022 году белорусский диктатор Александр Лукашенко угрожал нанести удар по Киеву ракетами из комплекса "Полонез".
той Полонез з китайськими ракетами - аналог Атакамса.
це загроза не лише Україні, але й Польщі
окреме вітання польським рольникам та шовіністам
.
Тут питання військово-політичне... Росія та БРСР - підписанти Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. І, здається, з нього ще не вийшли. Наслідки передачі ЗС БРСР, ядерних зарядів:
1. Привід для розміщення тактичної зброї країн НАТО, в Польщі та Естонії, Латвії, та Литви.
2. Санкції на Росію та БРСР, за порушення Договору
2. Визначення, країнами НАТО, цілей, для ядерних ударів по об"єктах, на території БРСР (Тобто, вона "стає під приціл"...)
рашка порушує договір про нерозповсюдження ЯО
.
запамьятали...
Evgeniy Marushchak
Мене читають: 1
Я читаю: 0
Реєстрація: 12.06.2025
я би з них почяв.
але цей пункт точно не прийнятний.
бо воно скомуняджене.
на фіга ті фортіфікації, це ж такі гроші мимо проходять?
і тут приходять міндичі і дають тим грошам інший напрямок..
Це типу китайська підробка HIMARS?
Але якщо розповсюдження цілком контрольоване і бантустани під захистом рашки, тоді все норм, нема про що переживати 🤡
Уїбани лицемірні і тупорилі до того ж.
все одно через секунду забудете.....
за цей чяс і слизняк би вже доповз до берліна і обратно..
а буба більше за міндичя...