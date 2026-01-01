Россия поможет Беларуси оснастить комплекс "Полонез" ядерной боевой частью

Россия и Беларусь начали совместные разработки, которые позволят оснастить белорусский оперативно-тактический ракетный комплекс "Полонез" ядерной боевой частью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Беларуси Геннадий Лепешко в комментарии пророссийским пропагандистам.

Он отметил, что ракетный комплекс "Полонез" может получить ядерную боевую часть, над чем сейчас работают российские специалисты.

По его словам, во время совместных учений "Запад" стороны якобы уже отрабатывали алгоритмы применения ядерного оружия. Речь идет об усовершенствовании авиационных и ракетных систем, которые рассматриваются как потенциальные носители ядерных боезарядов.

В Беларуси добавили, что обсуждается возможность использования ядерного оружия непосредственно с "Полонез".

Больше о "Полонезе"

Как пишет издание Милитарный, ракетный комплекс "Полонез" является белорусской адаптацией китайского многофункционального ракетного комплекса GATSS, смонтированного на шасси МЗКТ-7930.

Впервые "Полонез" продемонстрировали в 2015 году, а уже в 2016 году комплекс "Полонез" приняли на вооружение ВС Беларуси.

Комплекс способен применять ракеты с дальностью до 300 километров и оснащен инерциальной системой наведения с коррекцией по GPS.

В 2022 году белорусский диктатор Александр Лукашенко угрожал нанести удар по Киеву ракетами из комплекса "Полонез".

