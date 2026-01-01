РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9158 посетителей онлайн
Новости Ядерное оружие в Беларуси Сотрудничество России и Беларуси
2 549 42

Россия поможет Беларуси оснастить комплекс "Полонез" ядерной боевой частью

Белорусский ракетный комплекс Полонез

Россия и Беларусь начали совместные разработки, которые позволят оснастить белорусский оперативно-тактический ракетный комплекс "Полонез" ядерной боевой частью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Беларуси Геннадий Лепешко в комментарии пророссийским пропагандистам.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Он отметил, что ракетный комплекс "Полонез" может получить ядерную боевую часть, над чем сейчас работают российские специалисты.

По его словам, во время совместных учений "Запад" стороны якобы уже отрабатывали алгоритмы применения ядерного оружия. Речь идет об усовершенствовании авиационных и ракетных систем, которые рассматриваются как потенциальные носители ядерных боезарядов.

В Беларуси добавили, что обсуждается возможность использования ядерного оружия непосредственно с "Полонез".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Орешник" заступил на боевое дежурство в Беларуси, - Минобороны РФ. ВИДЕО

Больше о "Полонезе"

  • Как пишет издание Милитарный, ракетный комплекс "Полонез" является белорусской адаптацией китайского многофункционального ракетного комплекса GATSS, смонтированного на шасси МЗКТ-7930.
  • Впервые "Полонез" продемонстрировали в 2015 году, а уже в 2016 году комплекс "Полонез" приняли на вооружение ВС Беларуси.
  • Комплекс способен применять ракеты с дальностью до 300 километров и оснащен инерциальной системой наведения с коррекцией по GPS.
  • В 2022 году белорусский диктатор Александр Лукашенко угрожал нанести удар по Киеву ракетами из комплекса "Полонез".

Читайте также: Размещение "Орешника" в Беларуси - реакция на агрессию Запада, - Минобороны страны

Автор: 

Беларусь (8145) россия (98572) ядерное оружие (1442) ядерная безопасность (532)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+23
Вилучайте з перемовин рашки пункт про без'ядерний статус України !

рашка порушує договір про нерозповсюдження ЯО

.
показать весь комментарий
01.01.2026 23:47 Ответить
+15
та не дебіли.
той Полонез з китайськими ракетами - аналог Атакамса.
це загроза не лише Україні, але й Польщі

окреме вітання польським рольникам та шовіністам

.
показать весь комментарий
01.01.2026 23:50 Ответить
+6
***** хоче мати власну скажену шавку з ядрьоною бімбою, як товаріСЧ сі має неадекватного пухляша.
показать весь комментарий
01.01.2026 23:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дєбіли, блєать...
показать весь комментарий
01.01.2026 23:47 Ответить
та не дебіли.
той Полонез з китайськими ракетами - аналог Атакамса.
це загроза не лише Україні, але й Польщі

окреме вітання польським рольникам та шовіністам

.
показать весь комментарий
01.01.2026 23:50 Ответить
Дєбіли - бо хизуються!!!
показать весь комментарий
02.01.2026 00:41 Ответить
Так ця заява і зроблена з метою похизуватись і погрожувати. Бо практичного сенсу переробляти цей комплекс під ядерну боєголовку немає. У кацапів є свої носії ядерних боєголовок, навіщо їм китайсько-білоруські?
показать весь комментарий
02.01.2026 02:28 Ответить
"Понты для приезжих"... Технічно - нема проблем... Рядянська "Точка-У", теж могла буть оснащена тактичним ядерним зарядом. Так і російський "Калібр". А вони, за габаритами та ТТХ мало чим відрізняються від "Атакамс" чи "Полонезу". І проблема в в передачі "Полонезів" Росії - теж нескладна. Інше питання - передача російських тактичних ядерних зарядів, БРСР!
Тут питання військово-політичне... Росія та БРСР - підписанти Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. І, здається, з нього ще не вийшли. Наслідки передачі ЗС БРСР, ядерних зарядів:
1. Привід для розміщення тактичної зброї країн НАТО, в Польщі та Естонії, Латвії, та Литви.
2. Санкції на Росію та БРСР, за порушення Договору
2. Визначення, країнами НАТО, цілей, для ядерних ударів по об"єктах, на території БРСР (Тобто, вона "стає під приціл"...)
показать весь комментарий
02.01.2026 07:51 Ответить
показать весь комментарий
02.01.2026 06:16 Ответить
Вилучайте з перемовин рашки пункт про без'ядерний статус України !

рашка порушує договір про нерозповсюдження ЯО

.
показать весь комментарий
01.01.2026 23:47 Ответить
тобто біласрусь мішенька?
запамьятали...
показать весь комментарий
01.01.2026 23:51 Ответить
Сказав " євгєній марущак", зарєєстрований ведмедчуком.
Evgeniy Marushchak

Мене читають: 1

Я читаю: 0

Реєстрація: 12.06.2025
показать весь комментарий
02.01.2026 00:14 Ответить
та всі за - виключяй дзвінок....
показать весь комментарий
02.01.2026 00:27 Ответить
у папіка інших слів нема - та зелені і ядерку ********...
я би з них почяв.
показать весь комментарий
02.01.2026 00:32 Ответить
коордінати не треба - накриємо всі ті болота...
показать весь комментарий
01.01.2026 23:55 Ответить
***** хоче мати власну скажену шавку з ядрьоною бімбою, як товаріСЧ сі має неадекватного пухляша.
показать весь комментарий
01.01.2026 23:56 Ответить
Україна просто не має іншого шляху, ніж відновлення ядерної зброї. Всі ядерні страни проти України: Кацапія, Китай, П.Корея, Індія, Пакистан, США. Тепер ще тарган.
показать весь комментарий
01.01.2026 23:58 Ответить
має - не ******* допомогу.
але цей пункт точно не прийнятний.
показать весь комментарий
02.01.2026 00:02 Ответить
согласен, восстановление ядерного статуса лежит через этот пункт
показать весь комментарий
02.01.2026 09:13 Ответить
ну це ж на поверхні - нічого ти не збудуешь на тому якого нема,
бо воно скомуняджене.
на фіга ті фортіфікації, це ж такі гроші мимо проходять?
і тут приходять міндичі і дають тим грошам інший напрямок..
показать весь комментарий
02.01.2026 09:31 Ответить
Полонез - 301-мм важка РСЗВ «Полонез» являє собою РСЗВ зі складу китайського багатофункціонального ракетного комплексу GATSS, яка адаптована на білоруське колісне шасі МЗКТ-7930 «Астролог».

Це типу китайська підробка HIMARS?
показать весь комментарий
02.01.2026 00:16 Ответить
Це все струси повітря ні про що. Вже прямий ядерний шантаж уйла нікого не гріє, давай на коліні вигадувати " тему". " оснащення полонезів". Завтра ще чогось оснащення( Орєшнік бів вже минулого тижня)
показать весь комментарий
02.01.2026 00:17 Ответить
арешнік кукарешнік - фрола в уріпінську цім пугайте...
показать весь комментарий
02.01.2026 00:23 Ответить
Нагадайте мені, чого там Захід найбільше боявся відносно рашки? Здається було щось про неконтрольоване розповсюдження ядерної зброї по купі неконтрольованих бантустанів..
Але якщо розповсюдження цілком контрольоване і бантустани під захистом рашки, тоді все норм, нема про що переживати 🤡
Уїбани лицемірні і тупорилі до того ж.
показать весь комментарий
02.01.2026 00:34 Ответить
а сенс вам нагадувати?
все одно через секунду забудете.....
показать весь комментарий
02.01.2026 00:41 Ответить
Ну що Тромб, переманив Бульбофюрера знявши з нього санкції? А Європа яка так боялась розпаду Сосії і що Сосія програє війну Україні, тепер готуйтеся що ***** озброїть ядерною зброєю терористів і диктаторів по всьому світу
показать весь комментарий
02.01.2026 00:40 Ответить
знаєте хто більш за все волає за ядерну зброю? - ті хто не хочють штурмовати посадки...
показать весь комментарий
02.01.2026 00:46 Ответить
А ви хочете штурмувати посадки?
показать весь комментарий
02.01.2026 07:49 Ответить
поруч з вами, чому ні?
показать весь комментарий
02.01.2026 08:41 Ответить
ти таки донасвяткувався
показать весь комментарий
02.01.2026 10:02 Ответить
твою б енергію і злість та й в посадку...
показать весь комментарий
02.01.2026 10:06 Ответить
Повертайся й покажи, як треба
показать весь комментарий
02.01.2026 10:15 Ответить
Цікаво як будуть випробовувати це "ізделіє", бо без натуральних (а не віртуальних на компі) випробувань, конфуз може трапитись і комусь подарують цілий шматок плутонію нахаляву 🤔
показать весь комментарий
02.01.2026 00:53 Ответить
нема ізделія - нема випробувань...
показать весь комментарий
02.01.2026 00:56 Ответить
кацапня, яка має ядерну зброю 11, вже років воює України...
за цей чяс і слизняк би вже доповз до берліна і обратно..
показать весь комментарий
02.01.2026 01:03 Ответить
Та нікому нічого "дарувать" не будуть... Кацапи просто зроблять "живий щит" з білорусів, для своїх ракет. Білоруси будуть лише зовнішній периметр баз, охоронять... (як це робили колаборанти, у німців, у ІІ Світову війну...).
показать весь комментарий
02.01.2026 07:55 Ответить
Це не є розповсюдження ядерної зброї, а проста гуманітарна допомога. Рашен фуд банк.
показать весь комментарий
02.01.2026 00:53 Ответить
міндич безумвовно знає більше
а буба більше за міндичя...
показать весь комментарий
02.01.2026 01:36 Ответить
Це дуже небезпечно. Я не нагнетаю, але чисто теоретично, якщо ядерну зброю застосує бульбостан, це ж не кацапія. Я маю на увазі, що наприклад країни глобальних півнів , та навіть ******* америчка виведуть за дужки хйла, бо формально це ж типу білорусь.
показать весь комментарий
02.01.2026 05:46 Ответить
Вся ця возня на фоні на фоні того що намічається кіпіш, великі гравці не можуть протистояти один одному, тому давлять на безядерних сателітів. Україна, Тайвань з одного боку Іран, Венесуела і можливо таки Білорусь з іншого.
показать весь комментарий
02.01.2026 06:01 Ответить
Оцю БЧ хлопці-калиновці і запхають картопенпюреру у його колгозпну стару сраку.
показать весь комментарий
02.01.2026 08:21 Ответить
Китай озброюється, рашка сама і своїх союзників озброює стаханівськими темпами. А США з Европою граються в неросповсюдження в прочу паціфістську хєрню. Ще трошки і можна буде брати ту Европу з НАТО голими руками. А потім і до США черга дійде. Часи міняються...
показать весь комментарий
02.01.2026 08:48 Ответить
 
 