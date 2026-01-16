Прикордонники бригади "Гарт" дронами ліквідували чотирьох окупантів, які намагалися перетнути кордон на Харківщині. ВIДЕО

Прикордонники бригади "Гарт" зірвали чергову спробу ворожого прориву державного кордону на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, четверо російських окупантів намагалися приховано перейти кордон України, однак були своєчасно виявлені українськими воїнами.

Після фіксації порушників по них було завдано ударів за допомогою ударних дронів. На оприлюднених кадрах видно момент ураження противника, який намагався просуватися в прикордонній зоні.

