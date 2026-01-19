Силы беспилотных систем "Мадяра" уничтожили ЗРК, РСЗО, склады и подстанции врага
Силы беспилотных систем провели результативную работу в течение последних трех дней.
Как сообщает Цензор.НЕТ, командующий СБС "Мадяр" отчитался о значительных потерях врага в результате ударов украинских операторов.
Уничтожены и повреждены следующие объекты противника:
- пуско-зарядная установка 9А84 со склада ЗРК С-300В на временно оккупированной Луганщине;
- 240-мм реактивная система залпового огня М-1991 производства КНДР;
- тяговые подстанции "Сартана" в Мариуполе и "Карань" в Андреевке Донецкой области;
- подстанция "Азовская" 220 кВ в Старом Крыму Донецкой области;
- склад беспилотных летательных аппаратов 144-й дивизии 51-й армии в Новокраснянке;
- склад БПЛА в Донецке.
Удары были нанесены операторами 1-го ОЦ СБС, батальона "Кайрос" 414-й бригады "Птахи Мадяра" и 412-й бригады "Немезис" в координации с новосозданным Центром глубинного поражения Группировки СБС.
