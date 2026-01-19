Сили безпілотних систем "Мадяра" знищили ЗРК, РСЗВ, склади та підстанції ворога
Сили безпілотних систем провели результативну роботу протягом останніх трьох днів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, командувач СБС "Мадяр" прозвітував про значні втрати ворога внаслідок ударів українських операторів.
Знищено та пошкоджено такі об’єкти противника:
- пуско-заряджальна установка 9А84 зі складу ЗРК С-300В на тимчасово окупованій Луганщині;
- 240-мм реактивна система залпового вогню М-1991 виробництва КНДР;
- тягові підстанції "Сартана" в Маріуполі та "Карань" в Андріївці Донецької області;
- підстанція "Азовська" 220 кВ у Старому Кримі Донецької області;
- склад безпілотних літальних апаратів 144-ї дивізії 51-ї армії в Новокраснянці;
- склад БпЛА у Донецьку.
Удари були здійснені операторами 1-го ОЦ СБС, батальйону "Кайрос" 414-ї бригади "Птахи Мадяра" та 412-ї бригади "Немезис" у координації з новоствореним Центром глибинного ураження Угруповання СБС.
