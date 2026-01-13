Дрони 413-го підрозділу влучили у пускові частини ЗРК "Стріла-10" та вивели ворожий комплекс з ладу. ВIДЕО
Оператори 413-го окремого підрозділу Сил безпілотних систем "Рейд" уразили ударними дронами ворожий ЗРК "Стріла-10" у смузі своєї відповідальності.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти спрямували безпілотники у пускові частини зенітних ракет, після чого зенітно-ракетний комплекс окупантів було виведено з ладу.
Відео бійці оприлюднили у соцмережах.
