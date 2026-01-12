СБС знищили РЛС "Прима П-18", ЗРК "Тор" і "Тунгуску" на двох напрямках. ВIДЕО

Протягом 12 січня 2026 року підрозділи Сил безпілотних систем України уразили одразу три високовартісні елементи протиповітряної оборони російських окупаційних військ. Знищення відбулося на Запорізькому та Донецькому напрямках.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, йдеться про радіолокаційну станцію "Прима П-18", зенітний ракетний комплекс "Тор" та зенітний ракетно-гарматний комплекс "Тунгуска". Таким чином, це вже дев’ята, десята та одинадцята знищені ворожі РЛС і ЗРК від початку січня.

Усі цілі були уражені засобами middle strike підрозділу "Птахи" 412 бригади СБС "Немезис". Удари завдавалися на глибині понад 100 кілометрів від лінії бойового зіткнення, із застосуванням боєприпасів із бойовою частиною масою понад 10 кг.

