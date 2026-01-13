Окупант підраховує втрати після двох прильотів по колоні армії РФ: "Квадрик горит, баги, машина. Десять - "двести". ВIДЕО

У соціальних мережах з’явилося відео, на якому уцілілий окупант підраховує втрати після двох ударів по колоні армії РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблено практично одразу після ураження.

На відео окупант повідомляє про знищену техніку, зокрема про кілька квадроциклів, багі та автомобіль. Також він заявляє про втрати у живій силі - за його словами, йдеться про десять "двохсотих".

Дивіться: Росіяни випробовують портативний індивідуальний захисний штурмовий намет: "Есть 10 палаток. Отправляю сегодня одну группу. Завтра - еще одну". ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український дрон-ждун дочекався свого росіянина. ВIДЕО