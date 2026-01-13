Окупант підраховує втрати після двох прильотів по колоні армії РФ: "Квадрик горит, баги, машина. Десять - "двести". ВIДЕО
У соціальних мережах з’явилося відео, на якому уцілілий окупант підраховує втрати після двох ударів по колоні армії РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблено практично одразу після ураження.
На відео окупант повідомляє про знищену техніку, зокрема про кілька квадроциклів, багі та автомобіль. Також він заявляє про втрати у живій силі - за його словами, йдеться про десять "двохсотих".
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Така доля чекає в Україні, як **********, так і отих кабміндічів з помічниками ригоАНАЛЬНИХ!!
на дварє свєтаєт
Квабрік,Мабрік,Швабрік-гарят
Кубрік дагараєт...