Росіяни випробовують портативний індивідуальний захисний штурмовий намет: "Есть 10 палаток. Отправляю сегодня одну группу. Завтра - еще одну". ВIДЕО
Російські військові повідомляють про випробування чергового зразка так званого "аналоговнєту" - портативного індивідуального намету, призначеного для захисту піхоти від снігу та сильного вітру під час штурмових дій.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, намет має використовуватися безпосередньо під час висування або перебування штурмових груп на відкритій місцевості в зимових умовах. Рішення позиціонують як засіб підвищення "комфорту та виживання" піхоти.
"Випробування росіянами чергового "аналоговнєту" - портативний індивідуальний намет для захисту піхоти від снігу та вітру під час штурму. Вже скоро в об'єктивах українських операторів дронів", - зазначається у коментарі до відео випробувань.
Новий російський "високотехнологічний" винахід дуже нагадує кемпінговий намет для душу чи туалету, вартість якого, приміром на українському ринку, коливається у районі однієї тисячі гривень.
Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Росії "герой сво" привселюдно справляє потребу на стіну багатоповерхівки: "Какая разница?!". ВIДЕО
"сильный ветер поднимается и ее начинает трепыхать"
а якщо ЗСУ великі вентилятори поставлять ?
атака "захлєбнуться" может !!!!!
нада конструкцию доработать - по гире пудовой бойцу на каждую ногу для устойчивости курса штурма.
спочатку думав що це українське ІПСО, але "інструктор" за лінгвістичним аналізом розмовляє на отмєнном кацапськом язикє с мєждомєтіямі, а не українським варіантом російської мови.
буханочка за стовпом зачаїлась - в Україні цих буханок вже давним давно немає
танко-сараї, танко-їжаки, гольфкари, банзай-моцики, віслюки, кіннота із старлінками і вот.... штурмові намети-нужники.
о, сколько нам открытий чудных готовит кацапизма дух !
.
вже "запакетований", курва
.
єта ху...ня. от мороза не спасет . от ветра тоже( потому что ее этим самым ветром унесет)
и какое ее тактическое применение ?ну предположим ветра нет . эти столбики что посреди поля стоять будут ?
у меня было хорошее термобелье+комплект куртка и штаны Каринтия MIG-4.0. мультикам Альпина реально в мороз спать можно
Єтака стара приказка на Поліссі " Люди кажуть на глум , а ти бери на ум "
захищають тільки від вітру, а тепло НЕ тримають.
для тепла є безліч туристично-альпініської снаряги від термобілизна до курток та наметів-спальників
.
то - зелені кровосісі.
.