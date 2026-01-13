Росіяни випробовують портативний індивідуальний захисний штурмовий намет: "Есть 10 палаток. Отправляю сегодня одну группу. Завтра - еще одну". ВIДЕО

Російські військові повідомляють про випробування чергового зразка так званого "аналоговнєту" - портативного індивідуального намету, призначеного для захисту піхоти від снігу та сильного вітру під час штурмових дій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, намет має використовуватися безпосередньо під час висування або перебування штурмових груп на відкритій місцевості в зимових умовах. Рішення позиціонують як засіб підвищення "комфорту та виживання" піхоти.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Випробування росіянами чергового "аналоговнєту" - портативний індивідуальний намет для захисту піхоти від снігу та вітру під час штурму. Вже скоро в об'єктивах українських операторів дронів", - зазначається у коментарі до відео випробувань.

Новий російський "високотехнологічний" винахід дуже нагадує кемпінговий намет для душу чи туалету, вартість якого, приміром на українському ринку, коливається у районі однієї тисячі гривень.

