УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10335 відвідувачів онлайн
Новини Відео Військові технології
154 535 71

Росіяни випробовують портативний індивідуальний захисний штурмовий намет: "Есть 10 палаток. Отправляю сегодня одну группу. Завтра - еще одну". ВIДЕО

Російські військові повідомляють про випробування чергового зразка так званого "аналоговнєту" - портативного індивідуального намету, призначеного для захисту піхоти від снігу та сильного вітру під час штурмових дій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, намет має використовуватися безпосередньо під час висування або перебування штурмових груп на відкритій місцевості в зимових умовах. Рішення позиціонують як засіб підвищення "комфорту та виживання" піхоти.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Випробування росіянами чергового "аналоговнєту" - портативний індивідуальний намет для захисту піхоти від снігу та вітру під час штурму. Вже скоро в об'єктивах українських операторів дронів", - зазначається у коментарі до відео випробувань.

Новий російський "високотехнологічний" винахід дуже нагадує кемпінговий намет для душу чи туалету, вартість якого, приміром на українському ринку, коливається у районі однієї тисячі гривень.

Автор: 

армія рф (20784) технології (1034) русский мир (490)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+22
це називається "в бій ідуть одні нужники"

показати весь коментар
13.01.2026 13:57 Відповісти
+16
Палатка називали "Зульфія чи Гюльчатай"?
показати весь коментар
13.01.2026 13:37 Відповісти
+16
Сміється той, хто сміється останнім. Так само сміялись з кацапьких мангалів на танках, але чомусь пізніше і самі почали ставити. В кацапії працює не тільки ВПК, але й уся країна на війну. А в Україні хто? Ніхто. Держава точно цим не займається.
показати весь коментар
13.01.2026 15:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
показати весь коментар
показати весь коментар
чоловіче, але ж це - треш !!!

"сильный ветер поднимается и ее начинает трепыхать"
а якщо ЗСУ великі вентилятори поставлять ?
атака "захлєбнуться" может !!!!!
нада конструкцию доработать - по гире пудовой бойцу на каждую ногу для устойчивости курса штурма.

спочатку думав що це українське ІПСО, але "інструктор" за лінгвістичним аналізом розмовляє на отмєнном кацапськом язикє с мєждомєтіямі, а не українським варіантом російської мови.
буханочка за стовпом зачаїлась - в Україні цих буханок вже давним давно немає

танко-сараї, танко-їжаки, гольфкари, банзай-моцики, віслюки, кіннота із старлінками і вот.... штурмові намети-нужники.
о, сколько нам открытий чудных готовит кацапизма дух !

.
показати весь коментар
14.01.2026 04:54 Відповісти
Українські дронщіки їм по пару мін начеплять і зразу приземляться!
показати весь коментар
14.01.2026 16:08 Відповісти
Буханочка, чи не буханочка, але фронт просувається до Запоріжжя і не виключено що до Харківу і Сум.
показати весь коментар
14.01.2026 21:30 Відповісти
А это более ранняя версия штурмовой палатки на паРаше
показати весь коментар
13.01.2026 16:31 Відповісти
солдашка-дєрєвяшка

вже "запакетований", курва

.
показати весь коментар
14.01.2026 04:56 Відповісти
ну плять кацапи колченогі, нужники їм у хавало
показати весь коментар
13.01.2026 21:13 Відповісти
Это ж сортир туристический))
показати весь коментар
13.01.2026 14:39 Відповісти
это шо б их не секли, когда они пехают друг-друга!)))
показати весь коментар
13.01.2026 16:07 Відповісти
не промахнешся
показати весь коментар
13.01.2026 13:39 Відповісти
знизу дірка для ніг ,сперу і ззаду теж
показати весь коментар
13.01.2026 13:41 Відповісти
в нас не одного обмороженого в в ЗСУ термо білизна
показати весь коментар
13.01.2026 13:44 Відповісти
При -16 в землі довго - що з тої білизни, а берці, носки - так зване мокре обмороження.
показати весь коментар
13.01.2026 14:14 Відповісти
Danger Zone , gavarish , na svaio ZSU ...ti chio , ruski ***** ?
показати весь коментар
13.01.2026 14:36 Відповісти
"Своє ЗСУ" а твоє це те що в палатках ?
показати весь коментар
13.01.2026 17:30 Відповісти
Чого разпереживався про НАШЕ ЗСУ..Топай собі далі.
показати весь коментар
13.01.2026 20:54 Відповісти
А ему он походу бабки платит
показати весь коментар
14.01.2026 19:08 Відповісти
Наверное ты в в доле,раз знаешь такие подробности
показати весь коментар
14.01.2026 15:46 Відповісти
***** пішло, лайно. Нищили вашу падаль кацапську і будемо нищити.
показати весь коментар
15.01.2026 09:10 Відповісти
А ЗСУ не твоё? Нет? Ты наверное как то беглый эмигрант ? Или кацап?
показати весь коментар
15.01.2026 10:18 Відповісти
Ти на який мові пишешь. На мові окупанта. І ти щось ще будеш питати.
показати весь коментар
15.01.2026 18:59 Відповісти
Петушок кацапський 1.2 млн дохлих асвабадітєлєй з бракованого утилізували
показати весь коментар
15.01.2026 12:33 Відповісти
ідіоти б...
показати весь коментар
13.01.2026 13:42 Відповісти
я побачив все...Господи спали це разом назавжди...
показати весь коментар
13.01.2026 13:43 Відповісти
Чому у мене з очей кров пішла?!
показати весь коментар
13.01.2026 13:46 Відповісти
показати весь коментар
13.01.2026 13:46 Відповісти
Зелені туалетні палатки на білому сніжку - це все, що треба знати про розумові здібності кацапів...
показати весь коментар
13.01.2026 13:46 Відповісти
.
показати весь коментар
13.01.2026 13:47 Відповісти
Це на заміну чорних пакетів?
показати весь коментар
13.01.2026 13:59 Відповісти
москали совсем ***....сь . туалетная палатка ? серьезно ?
єта ху...ня. от мороза не спасет . от ветра тоже( потому что ее этим самым ветром унесет)
и какое ее тактическое применение ?ну предположим ветра нет . эти столбики что посреди поля стоять будут ?
у меня было хорошее термобелье+комплект куртка и штаны Каринтия MIG-4.0. мультикам Альпина реально в мороз спать можно
показати весь коментар
13.01.2026 15:06 Відповісти
Ну там тоже кто-то же должен деньги осваивать.
показати весь коментар
13.01.2026 15:36 Відповісти
Це з тої серії " кацапи тупі ха ха ха , аналогавнєти хахаха" Не позортеся хоч . Не виставляйте Цензор на посміховисько , бо нема з чого сміятися
Єтака стара приказка на Поліссі " Люди кажуть на глум , а ти бери на ум "
показати весь коментар
13.01.2026 15:36 Відповісти
Сміється той, хто сміється останнім. Так само сміялись з кацапьких мангалів на танках, але чомусь пізніше і самі почали ставити. В кацапії працює не тільки ВПК, але й уся країна на війну. А в Україні хто? Ніхто. Держава точно цим не займається.
показати весь коментар
13.01.2026 15:38 Відповісти
С флагом амеров ******* можно как генштаб
показати весь коментар
14.01.2026 15:48 Відповісти
Міську з Перепельник, ти українську мову спочатку вивчи, а потім тринди.
показати весь коментар
14.01.2026 21:32 Відповісти
Сам бы полез в такую ,,защиту,, при штурме?
показати весь коментар
15.01.2026 13:01 Відповісти
Якби не допомагало, то б і не ставили, але чомусь українці також це ліпили на свої танки.
показати весь коментар
16.01.2026 16:13 Відповісти
показати весь коментар
показати весь коментар
13.01.2026 16:05 Відповісти
Країна безкінечних,невилікованих ідіотів.Яка країна такі і іздєлія.АНАЛОГОВНЕТ!☝️
показати весь коментар
13.01.2026 16:09 Відповісти
одразу в мішок, це ноу-хау
показати весь коментар
13.01.2026 17:18 Відповісти
У вигляді надмогильних плит. Чуднєнько!
показати весь коментар
13.01.2026 19:04 Відповісти
Зелёное на снегу? Идеальная цель!
показати весь коментар
13.01.2026 23:30 Відповісти
Похожи на сортиры. Зимой - хорошая вещь. Поср..л и несёшь с собой , как грелку. Тепло, сухо, не дует. Только про дырку для автомата забыли.
показати весь коментар
14.01.2026 10:00 Відповісти
нічого в них НЕ тепло !
захищають тільки від вітру, а тепло НЕ тримають.

для тепла є безліч туристично-альпініської снаряги від термобілизна до курток та наметів-спальників

.
показати весь коментар
14.01.2026 18:17 Відповісти
показати весь коментар
показати весь коментар
14.01.2026 10:51 Відповісти
який там аналоговнєт ?!
то - зелені кровосісі.

.
показати весь коментар
14.01.2026 18:14 Відповісти
Это "домик" для растрела, внути сидишь и не спасешься. Лучще не брать этог домика чтоб остаться в живых...
показати весь коментар
14.01.2026 20:04 Відповісти
Этот домик для мирного время на рыбалке и охоте. 😁👍
показати весь коментар
14.01.2026 20:06 Відповісти
Наверное made in China
показати весь коментар
14.01.2026 21:12 Відповісти
Пидоросня раскукарекалась
показати весь коментар
15.01.2026 06:45 Відповісти
Отлично, теперь мешки не понадобятся.
показати весь коментар
15.01.2026 14:18 Відповісти
Если допустить, что на палатку нужно потратить один дрон, то можно поставить 5-6 палаток, но по факту они будут пустыми. Что получиться 5 дронов обменяют на 5 кусков материала. Как то так!
показати весь коментар
15.01.2026 18:47 Відповісти
Цікаво, а інфу свого головного, про те шо я писав раніше - а це про те шо дуже багато обморожених військових на фронті і влада нічого не робить для військових - взагалі, ви теж витрете - https://www.youtube.com/watch?v=a1uN_VmGz90
показати весь коментар
15.01.2026 19:06 Відповісти
... не зараховано Відео 23го року.
показати весь коментар
20.01.2026 13:38 Відповісти
Так для таких як ти і зеленского - з 23 року для ЗСУ нічого не змінилось, окрім того шо зеленский відправляє по двушки що дня на мацкву - https://www.instagram.com/p/DS_Df1CjQGG/
показати весь коментар
20.01.2026 15:20 Відповісти
 
 