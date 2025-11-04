Російський танк, оснащений системами антидронового захисту "йоршик" та "сарай", горить на узбіччі. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований підбита бронемашина укутана димом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор публікації стверджує, що це підбитий російський танк на східному напрямку. На записі видно, що танк обладнаний комбінованим антидроновим захистом із елементами типу "йоршик" і "сарай".
