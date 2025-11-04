УКР
Російський танк, оснащений системами антидронового захисту "йоршик" та "сарай", горить на узбіччі. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований підбита бронемашина укутана димом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор публікації стверджує, що це підбитий російський танк на східному напрямку. На записі видно, що танк обладнаний комбінованим антидроновим захистом із елементами типу "йоршик" і "сарай".

Якщо б ще написали скільки снарядів пішло, щоб спалити це диво техніки, можливо тоді б і не сміялись з сарая та йоршика, а таким же методом удосконалювали нашу (західну) техніку.
04.11.2025 15:22 Відповісти
Спочатку сміємось, а потім доганяємо.
04.11.2025 16:12 Відповісти
Це вже якась баба-йошка...
04.11.2025 15:23 Відповісти
"Песков"
