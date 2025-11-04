РУС
Российский танк, оснащенный системами антидроновой защиты "йоршик" и "сарай", горит на обочине. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой заснята подбитая бронемашина, окутанная дымом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор публикации утверждает, что это - подбитый российский танк на восточном направлении. На записи видно, что танк оборудован комбинированной антидроновой защитой с элементами типа "йоршик" и "сарай".

Якщо б ще написали скільки снарядів пішло, щоб спалити це диво техніки, можливо тоді б і не сміялись з сарая та йоршика, а таким же методом удосконалювали нашу (західну) техніку.
04.11.2025 15:22 Ответить
Спочатку сміємось, а потім доганяємо.
04.11.2025 16:12 Ответить
Це вже якась баба-йошка...
04.11.2025 15:23 Ответить
"Песков"
04.11.2025 16:37 Ответить
 
 