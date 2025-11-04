Российский танк, оснащенный системами антидроновой защиты "йоршик" и "сарай", горит на обочине. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой заснята подбитая бронемашина, окутанная дымом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор публикации утверждает, что это - подбитый российский танк на восточном направлении. На записи видно, что танк оборудован комбинированной антидроновой защитой с элементами типа "йоршик" и "сарай".

