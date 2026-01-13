Россияне испытывают портативную индивидуальную защитную штурмовую палатку: "Есть 10 палаток. Отправляю сегодня одну группу. Завтра - еще одну". ВИДЕО

Российские военныесообщают об испытаниях очередного образца так называемого "аналоговнета" — портативной индивидуальной палатки, предназначенной для защиты пехоты от снега и сильного ветра во время штурмовых действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, палатка должна использоваться непосредственно во время выдвижения или пребывания штурмовых групп на открытой местности в зимних условиях. Решение позиционируется как средство повышения "комфорта и выживаемости" пехоты.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

"Испытания россиянами очередного "аналоговнета" - портативная индивидуальная палатка для защиты пехоты от снега и ветра во время штурма. Уже скоро в объективах украинских операторов дронов", - отмечается в комментарии к видео испытаний.

Новое российское "высокотехнологичное" изобретение очень напоминает кемпинговую палатку для душа или туалета, стоимость которой, например на украинском рынке, колеблется в районе одной тысячи гривен.

