Россияне испытывают портативную индивидуальную защитную штурмовую палатку: "Есть 10 палаток. Отправляю сегодня одну группу. Завтра - еще одну". ВИДЕО
Российские военныесообщают об испытаниях очередного образца так называемого "аналоговнета" — портативной индивидуальной палатки, предназначенной для защиты пехоты от снега и сильного ветра во время штурмовых действий.
Как сообщает Цензор.НЕТ, палатка должна использоваться непосредственно во время выдвижения или пребывания штурмовых групп на открытой местности в зимних условиях. Решение позиционируется как средство повышения "комфорта и выживаемости" пехоты.
"Испытания россиянами очередного "аналоговнета" - портативная индивидуальная палатка для защиты пехоты от снега и ветра во время штурма. Уже скоро в объективах украинских операторов дронов", - отмечается в комментарии к видео испытаний.
Новое российское "высокотехнологичное" изобретение очень напоминает кемпинговую палатку для душа или туалета, стоимость которой, например на украинском рынке, колеблется в районе одной тысячи гривен.
Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В России "герой сво" публично справляет нужду на стену многоэтажки: "Какая разница?!". ВИДЕО
"сильный ветер поднимается и ее начинает трепыхать"
а якщо ЗСУ великі вентилятори поставлять ?
атака "захлєбнуться" может !!!!!
нада конструкцию доработать - по гире пудовой бойцу на каждую ногу для устойчивости курса штурма.
спочатку думав що це українське ІПСО, але "інструктор" за лінгвістичним аналізом розмовляє на отмєнном кацапськом язикє с мєждомєтіямі, а не українським варіантом російської мови.
буханочка за стовпом зачаїлась - в Україні цих буханок вже давним давно немає
танко-сараї, танко-їжаки, гольфкари, банзай-моцики, віслюки, кіннота із старлінками і вот.... штурмові намети-нужники.
о, сколько нам открытий чудных готовит кацапизма дух !
.
вже "запакетований", курва
.
єта ху...ня. от мороза не спасет . от ветра тоже( потому что ее этим самым ветром унесет)
и какое ее тактическое применение ?ну предположим ветра нет . эти столбики что посреди поля стоять будут ?
у меня было хорошее термобелье+комплект куртка и штаны Каринтия MIG-4.0. мультикам Альпина реально в мороз спать можно
Єтака стара приказка на Поліссі " Люди кажуть на глум , а ти бери на ум "
захищають тільки від вітру, а тепло НЕ тримають.
для тепла є безліч туристично-альпініської снаряги від термобілизна до курток та наметів-спальників
.
то - зелені кровосісі.
.