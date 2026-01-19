Зачистка Новоплатонівки на Харківщині від окупантів: робота на випередження 115-ї ОМБр
Командир 3-го механізованого батальйону "Кунжут" розповів про дії підрозділів Сил оборони під час зачистки Новоплатонівки Харківської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал бригади.
Після повідомлення про спробу інфільтрації ворога, ударно-пошукова група 115-ї бригади провела зачистку населеного пункту.
"Перевірили кожен будинок. Окупантів у селищі немає, населений пункт під повним контролем Сил оборони", - йдеться у дописі під відео.
Також повідомлялося, що Сили безпілотних систем "Мадяра" знищили ЗРК, РСЗВ, склади та підстанції ворога.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Владислав Сварчевський
20.01.2026 01:39
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль