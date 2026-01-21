Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 229 740 осіб (+1 170 за добу), 11 587 танків, 36 463 артсистеми, 23 938 ББМ
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 229 740 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати російської армії
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.01.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 229 740 (+1 170) осіб
- танків - 11 587 (+8) од.
- бойових броньованих машин - 23 938 (+10) од.
- артилерійських систем - 36 463 (+70) од.
- РСЗВ - 1 621 (+3) од.
- засоби ППО - 1 279 (+0) од.
- літаків - 434 (+0) од.
- гелікоптерів - 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 112 159 (+1 019) од.
- крилаті ракети - 4 190 (+27) од.
- кораблі / катери - 28 (+0) од.
- підводні човни - 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 75 238 (+171) од.
- спеціальна техніка - 4 049 (+1) од.
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
" На прошлой неделе вблизи н.п. Костогрызово, что находится на временно оккупированной территории Херсонской области, подорвался на неустановленном взрывном устройстве, вероятнее всего мине, автотранспорт командира 98-ой ВДД генерал-майор руслан евдокимов.
Генерал, вместе с подразделениями 98-й ВДД был спешно передислоцирован из Херсонской области в Запорожскую, в связи с истощением и потерей боеспособности 104-й ВДД.
Генерал-майор руслан евдокимов, известный тем, что до полномасштабного вторжения в Украину руководил массовыми убийствами в Сирии, согласно предварительной информации, получил ранение нижних конечностей. Про летальный исход речи не идёт, но, судя по всему, на ноги бравый генерал скоро встать не сможет.
В общем, 98-я ВДД временно оказалась без бравого командира. А командир, вероятнее всего, остался без нижних конечностей. Но, куда интереснее сам факт, что транспорт целого, на тот момент, генерал-майора наехал на СВУ или мину! Я, что-то очень сильно сомневаюсь, что Русик выперся на своём геллике, прямо таки на ЛБС, а потому, вопросов возникает больше чем ответов. Но, пожелания новоиспечённому инвалиду, в любом случае, может быть только одно…
Як то кажуть, нех*й шастать."
Але, уви, вже без кінцівок.