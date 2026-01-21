Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 229 740 осіб (+1 170 за добу), 11 587 танків, 36 463 артсистеми, 23 938 ББМ

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 229 740 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.01.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 229 740 (+1 170) осіб
  • танків - 11 587 (+8) од.
  • бойових броньованих машин - 23 938 (+10) од.
  • артилерійських систем - 36 463 (+70) од.
  • РСЗВ - 1 621 (+3) од.
  • засоби ППО - 1 279 (+0) од.
  • літаків - 434 (+0) од.
  • гелікоптерів - 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 112 159 (+1 019) од.
  • крилаті ракети - 4 190 (+27) од.
  • кораблі / катери - 28 (+0) од.
  • підводні човни - 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 75 238 (+171) од.
  • спеціальна техніка - 4 049 (+1) од.

  • Також дивіться: "Мавік" привів до цілі: 58-ма ОМПБр знищила базу ворожих дронів на Харківщині. ВIДЕО

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Також дивіться: Подільські десантники 46-ї бригади уразили дронами ворожу техніку та 11 рашистів. ВIДЕО

Набили заліза не погано,да в цапорилої нечесті теж не мало.Слава ЗСУ!!!
21.01.2026 08:17 Відповісти
Слава Героям Украіни 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
21.01.2026 08:36 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
21.01.2026 08:54 Відповісти
железяк, конечно дофига... но напрягает то, что рсзо ежедневно горят - значит севкоры нехилый подгон рсзо M1991 сделали оркам
21.01.2026 09:27 Відповісти
20 днів 20 тисяч чумардосів - по плану
21.01.2026 12:18 Відповісти
@ (мова оригіналу):

" На прошлой неделе вблизи н.п. Костогрызово, что находится на временно оккупированной территории Херсонской области, подорвался на неустановленном взрывном устройстве, вероятнее всего мине, автотранспорт командира 98-ой ВДД генерал-майор руслан евдокимов.

Генерал, вместе с подразделениями 98-й ВДД был спешно передислоцирован из Херсонской области в Запорожскую, в связи с истощением и потерей боеспособности 104-й ВДД.

Генерал-майор руслан евдокимов, известный тем, что до полномасштабного вторжения в Украину руководил массовыми убийствами в Сирии, согласно предварительной информации, получил ранение нижних конечностей. Про летальный исход речи не идёт, но, судя по всему, на ноги бравый генерал скоро встать не сможет.

В общем, 98-я ВДД временно оказалась без бравого командира. А командир, вероятнее всего, остался без нижних конечностей. Но, куда интереснее сам факт, что транспорт целого, на тот момент, генерал-майора наехал на СВУ или мину! Я, что-то очень сильно сомневаюсь, что Русик выперся на своём геллике, прямо таки на ЛБС, а потому, вопросов возникает больше чем ответов. Но, пожелания новоиспечённому инвалиду, в любом случае, может быть только одно…

Як то кажуть, нех*й шастать."
21.01.2026 21:28 Відповісти
Ось він який хенерал-красавЄц євдокімов.
Але, уви, вже без кінцівок.

21.01.2026 23:03 Відповісти
 
 