УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9393 відвідувача онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
4 233 2

Подільські десантники 46-ї бригади уразили дронами ворожу техніку та 11 рашистів

Подільські десантники знищили броньовану техніку, наземний роботизований комплекс та піхоту окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці 46-ї окремої аеромобільної Подільської бригади ДШВ ЗСУ продовжують методично ліквідовувати загарбників.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Скоординованими діями підрозділів було уражено броньовану техніку, мотоцикли та автотранспорт, наземний роботизований комплекс, засоби зв’язку, дрони-"ждуни" та особовий склад противника.

"Кожен удар - це нагадування окупантам, що на цій землі господарі ми. І ми продовжимо бити їх доти, доки вони не зникнуть з України повністю", - коментують бійці під оприлюдненим відео.

Зокрема було знищено:

  • 11 окупантів;
  • 4 автівки;
  • 2 мотоцикли;
  • 2 антени;
  • 1 наземний робот;
  • 1 дрон-"ждун".

Автор: 

армія рф (20824) знищення (9981) ДШВ Десантно-штурмові війська (448) дрони (7936) 46 окрема аеромобільна бригада (26)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Смерть московітам ******, КабМіндічам, буданову з його призначенцями в СБУ!! Слава Захисникам України та їх Родинам
показати весь коментар
19.01.2026 20:48 Відповісти
добре дронарі попрацювали, респект...
показати весь коментар
19.01.2026 23:06 Відповісти
 
 