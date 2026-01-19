Подільські десантники 46-ї бригади уразили дронами ворожу техніку та 11 рашистів

Подільські десантники знищили броньовану техніку, наземний роботизований комплекс та піхоту окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці 46-ї окремої аеромобільної Подільської бригади ДШВ ЗСУ продовжують методично ліквідовувати загарбників.

Скоординованими діями підрозділів було уражено броньовану техніку, мотоцикли та автотранспорт, наземний роботизований комплекс, засоби зв’язку, дрони-"ждуни" та особовий склад противника.

"Кожен удар - це нагадування окупантам, що на цій землі господарі ми. І ми продовжимо бити їх доти, доки вони не зникнуть з України повністю", - коментують бійці під оприлюдненим відео.

Зокрема було знищено:

11 окупантів;

4 автівки;

2 мотоцикли;

2 антени;

1 наземний робот;

1 дрон-"ждун".

