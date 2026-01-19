Бійці 24-ї ОМБр відбивають штурми окупантів та тримають оборону Часового Яру

Оборона Часового Яру триває: бійці 24-ї окремої механізованої бригади міцно тримають позиції та не дають ворогу жодної можливості просунутися вперед.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у бригаді відзначають, що ворог не припиняє спроб захопити місто, намагається просочитися в тил Сил оборони та продовжувати штурми.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Для підтримки своїх дій противник активно застосовує реактивні системи залпового вогню, артилерію та авіацію.

За минулий тиждень окупанти зазнали втрат:

39 вбитими і 30 пораненими;

419 безпілотних літальних апаратів різних типів;

5 артилерійських систем;

5 наземних дронів;

5 одиниць автомобільної техніки;

2 квадроцикли;

8 антен зв’язку;

1 систему радіоелектронної боротьби;

2 генератори.

Українські воїни продовжують тримати оборону та завдавати противнику відчутних втрат.

Також повідомлялося, що бійці 24 ОМБр відзначають, що росіяни посилили тиск на Часів Яр, скориставшись погодними умовами.

