2 471 2
Бійці 24-ї ОМБр відбивають штурми окупантів та тримають оборону Часового Яру
Оборона Часового Яру триває: бійці 24-ї окремої механізованої бригади міцно тримають позиції та не дають ворогу жодної можливості просунутися вперед.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у бригаді відзначають, що ворог не припиняє спроб захопити місто, намагається просочитися в тил Сил оборони та продовжувати штурми.
Для підтримки своїх дій противник активно застосовує реактивні системи залпового вогню, артилерію та авіацію.
За минулий тиждень окупанти зазнали втрат:
- 39 вбитими і 30 пораненими;
- 419 безпілотних літальних апаратів різних типів;
- 5 артилерійських систем;
- 5 наземних дронів;
- 5 одиниць автомобільної техніки;
- 2 квадроцикли;
- 8 антен зв’язку;
- 1 систему радіоелектронної боротьби;
- 2 генератори.
Українські воїни продовжують тримати оборону та завдавати противнику відчутних втрат.
Також повідомлялося, що бійці 24 ОМБр відзначають, що росіяни посилили тиск на Часів Яр, скориставшись погодними умовами.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Слава Героям!