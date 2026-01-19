УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12100 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки Знищення російських окупантів Бої за Часів Яр Відбиття штурму
Бійці 24-ї ОМБр відбивають штурми окупантів та тримають оборону Часового Яру

Оборона Часового Яру триває: бійці 24-ї окремої механізованої бригади міцно тримають позиції та не дають ворогу жодної можливості просунутися вперед.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у бригаді відзначають, що ворог не припиняє спроб захопити місто, намагається просочитися в тил Сил оборони та продовжувати штурми.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Для підтримки своїх дій противник активно застосовує реактивні системи залпового вогню, артилерію та авіацію.

За минулий тиждень окупанти зазнали втрат:

  • 39 вбитими і 30 пораненими;
  • 419 безпілотних літальних апаратів різних типів;
  • 5 артилерійських систем;
  • 5 наземних дронів;
  • 5 одиниць автомобільної техніки;
  • 2 квадроцикли;
  • 8 антен зв’язку;
  • 1 систему радіоелектронної боротьби;
  • 2 генератори.

Українські воїни продовжують тримати оборону та завдавати противнику відчутних втрат.

Читайте також: Ворог просунувся в Різниківці, Часовому Яру та Мирнограді, - DeepState. МАПА

Також повідомлялося, що бійці 24 ОМБр відзначають, що росіяни посилили тиск на Часів Яр, скориставшись погодними умовами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог під прикриттям снігу намагається накопичувати піхоту в Часовому Яру, - 24 ОМБр

Автор: 

Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тримайся Часік!!!!
показати весь коментар
19.01.2026 17:31 Відповісти
Слава Королівській бригаді!
Слава Героям!
показати весь коментар
19.01.2026 19:56
 
 