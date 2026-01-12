Росіяни посилили тиск на Часів Яр, скориставшись погодними умовами, - 24 ОМБр

Російські окупанти посилили тиск на Часів Яр, скориставшись погодними умовами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила 24 окрема механізована бригада імені короля Данила.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Скориставшись погодними умовами, ворог посилив тиск на місто, намагається накопичувати сили та застосовує всі наявні види озброєння, зокрема реактивні системи залпового вогню.

Попри це, наші воїни тримають оборону", - йдеться в повідомленні.

Воїни зазначили, що протягом минулого тижня у смузі відповідальності 24 ОМБр ім. короля Данила вдвічі зросла кількість знищених загарбників (порівняно з попереднім тижнем) і їхньої військової техніки.

Втрати окупантів за тиждень:

62 вбитими і 34 пораненими;

425 БПЛА різних типів;

2 артсистеми;

2 наземних дрони;

6 од. автомобільної техніки;

13 антен зв’язку

3 системи РЕБ

4 склади з озброєнням та боєприпасами;

Фортифікаційні споруди, генератори.

Військові наголосили, що оборона міста триває.

Що передувало?

5 січня у DeepState повідомляли про просування військ РФ Часовому Яру.

Того ж дня 24 ОМБр заявили, що ворог намається накопичувати піхоту в місті .

