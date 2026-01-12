Бої за Часів Яр
Росіяни посилили тиск на Часів Яр, скориставшись погодними умовами, - 24 ОМБр

Ворог збирає сили поблизу Часового Яру

Російські окупанти посилили тиск на Часів Яр, скориставшись погодними умовами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила 24 окрема механізована бригада імені короля Данила.

Що відомо?

"Скориставшись погодними умовами, ворог посилив тиск на місто, намагається накопичувати сили та застосовує всі наявні види озброєння, зокрема реактивні системи залпового вогню.

Попри це, наші воїни тримають оборону", - йдеться в повідомленні.

Воїни зазначили, що протягом минулого тижня у смузі відповідальності 24 ОМБр ім. короля Данила вдвічі зросла кількість знищених загарбників (порівняно з попереднім тижнем) і їхньої військової техніки.

Втрати окупантів за тиждень:

  • 62 вбитими і 34 пораненими;
  • 425 БПЛА різних типів;
  • 2 артсистеми;
  • 2 наземних дрони;
  • 6 од. автомобільної техніки;
  • 13 антен зв’язку
  • 3 системи РЕБ
  • 4 склади з озброєнням та боєприпасами;
  • Фортифікаційні споруди, генератори.

Військові наголосили, що оборона міста триває.

Що передувало?

бойові дії (5686) 24 ОМБр імені короля Данила (288) Часів Яр (421)
Чому такі заголовки ніколи не пишуть про ЗСУ.Чи у нас дійсно нікому планувати контратаки.
12.01.2026 12:51 Відповісти
Чому погода "допомагає" лише кацапам, а не нам? Якщо глухо сидіти в обороні то врешті роздовбають...
12.01.2026 12:55 Відповісти
Тому шо кацапів набагато більше і зброї в них набагато більше. Тому наші і сидять в обороні, сточуючи по максимуму (наскільки вдається) кацапів в їх атаках.
12.01.2026 13:51 Відповісти
Я думаю нікому там тримати оборону..окопи напівпорожні...яка охорона може бути якого держава не спроможна навіть грілками бійців забезпечити?! Не кажучи вже про трирівневі бетонні укріплення.
12.01.2026 13:00 Відповісти
Зате незламний найпотужніший зі своєю сворою готує країну до свого переобрання
12.01.2026 13:08 Відповісти
не зрозуміло

чому скористались лише кацапи?
12.01.2026 13:27 Відповісти
 
 