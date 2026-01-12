РУС
Россияне усилили давление на Часов Яр, воспользовавшись погодными условиями, - 24 ОМБр

Враг собирает силы вблизи Часового Яра

Российские оккупанты усилили давление на Часов Яр, воспользовавшись погодными условиями.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила 24 отдельная механизированная бригада имени короля Данила.

Что известно

"Воспользовавшись погодными условиями, враг усилил давление на город, пытается накапливать силы и применяет все имеющиеся виды вооружения, в частности реактивные системы залпового огня.

Несмотря на это, наши воины держат оборону", - говорится в сообщении.

Воины отметили, что в течение прошлой недели в зоне ответственности 24 ОМБр им. короля Данила вдвое возросло количество уничтоженных захватчиков (по сравнению с предыдущей неделей) и их военной техники.

Потери оккупантов за неделю:

  • 62 убитыми и 34 ранеными;
  • 425 БПЛА различных типов;
  • 2 артсистемы;
  • 2 наземных дрона;
  • 6 ед. автомобильной техники;
  • 13 антенн связи
  • 3 системы РЭБ
  • 4 склада с вооружением и боеприпасами;
  • Фортификационные сооружения, генераторы.

Военные подчеркнули, что оборона города продолжается.

Что предшествовало?

Чому такі заголовки ніколи не пишуть про ЗСУ.Чи у нас дійсно нікому планувати контратаки.
12.01.2026 12:51 Ответить
Чому погода "допомагає" лише кацапам, а не нам? Якщо глухо сидіти в обороні то врешті роздовбають...
12.01.2026 12:55 Ответить
Тому шо кацапів набагато більше і зброї в них набагато більше. Тому наші і сидять в обороні, сточуючи по максимуму (наскільки вдається) кацапів в їх атаках.
12.01.2026 13:51 Ответить
Я думаю нікому там тримати оборону..окопи напівпорожні...яка охорона може бути якого держава не спроможна навіть грілками бійців забезпечити?! Не кажучи вже про трирівневі бетонні укріплення.
12.01.2026 13:00 Ответить
Зате незламний найпотужніший зі своєю сворою готує країну до свого переобрання
12.01.2026 13:08 Ответить
не зрозуміло

чому скористались лише кацапи?
