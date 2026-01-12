Россияне усилили давление на Часов Яр, воспользовавшись погодными условиями, - 24 ОМБр
Российские оккупанты усилили давление на Часов Яр, воспользовавшись погодными условиями.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила 24 отдельная механизированная бригада имени короля Данила.
Что известно
"Воспользовавшись погодными условиями, враг усилил давление на город, пытается накапливать силы и применяет все имеющиеся виды вооружения, в частности реактивные системы залпового огня.
Несмотря на это, наши воины держат оборону", - говорится в сообщении.
Воины отметили, что в течение прошлой недели в зоне ответственности 24 ОМБр им. короля Данила вдвое возросло количество уничтоженных захватчиков (по сравнению с предыдущей неделей) и их военной техники.
Потери оккупантов за неделю:
- 62 убитыми и 34 ранеными;
- 425 БПЛА различных типов;
- 2 артсистемы;
- 2 наземных дрона;
- 6 ед. автомобильной техники;
- 13 антенн связи
- 3 системы РЭБ
- 4 склада с вооружением и боеприпасами;
- Фортификационные сооружения, генераторы.
Военные подчеркнули, что оборона города продолжается.
Что предшествовало?
- 5 января в DeepState сообщали о продвижении войск РФ в Часов Яр.
- В тот же день 24 ОМБр заявили, что враг пытается скопить пехоту в городе.
чому скористались лише кацапи?