Враг под прикрытием снега пытается накапливать пехоту в Часовом Яру, - 24 ОМБр

В городе Часов Яр в Донецкой области продолжаются активные боевые действия. Российские войска, пользуясь ухудшением погодных условий, пытаются накапливать пехоту и усиливают огневое давление, однако украинские защитники наносят врагу значительные потери и уничтожают его штурмовые подразделения и технику.

Какова ситуация в городе?

"В городе наблюдается ухудшение погоды - враг пытается накапливать пехоту под прикрытием снега. Применяет реактивную артиллерию и мототранспорт. Наши воины уничтожают противника: поражают штурмовые группы, артиллерию и транспорт, точки взлета пилотов и наземные роботизированные комплексы", - говорится в сообщении.

Больше об оперативной обстановке на данный момент не известно.

Потери захватчиков

Потери оккупантов за неделю составляют:

29 убитыми и 32 ранеными;

345 БПЛА различных типов;

Две артсистемы;

Семь автомобилей;

Пять наземных дронов;

19 антенн связи;

Комплексы наблюдения, системы радиоэлектронной борьбы и автоматический гранатомет;

Фортификационные сооружения.

Что предшествовало?

