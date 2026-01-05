РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9692 посетителя онлайн
Новости Бои за Часов Яр
261 6

Враг под прикрытием снега пытается накапливать пехоту в Часовом Яру, - 24 ОМБр

военные о ситуации в Часовом Яру

В городе Часов Яр в Донецкой области продолжаются активные боевые действия. Российские войска, пользуясь ухудшением погодных условий, пытаются накапливать пехоту и усиливают огневое давление, однако украинские защитники наносят врагу значительные потери и уничтожают его штурмовые подразделения и технику.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 24 отдельной механизированной бригады имени короля Данила.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Какова ситуация в городе?

"В городе наблюдается ухудшение погоды - враг пытается накапливать пехоту под прикрытием снега. Применяет реактивную артиллерию и мототранспорт. Наши воины уничтожают противника: поражают штурмовые группы, артиллерию и транспорт, точки взлета пилотов и наземные роботизированные комплексы", - говорится в сообщении.

Больше об оперативной обстановке на данный момент не известно.

Потери захватчиков

Потери оккупантов за неделю составляют:

  • 29 убитыми и 32 ранеными;
  • 345 БПЛА различных типов;
  • Две артсистемы;
  • Семь автомобилей;
  • Пять наземных дронов;
  • 19 антенн связи;
  • Комплексы наблюдения, системы радиоэлектронной борьбы и автоматический гранатомет;
  • Фортификационные сооружения.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что враг продолжает давить небольшими штурмовыми группами в Часовом Яре.

Автор: 

24 омб имени князя Данила Галицкого (278) Часов Яр (414)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сніг, туман, багнюка ну все на руку наступаючій стороні.
показать весь комментарий
05.01.2026 16:28 Ответить
коли у ворога необмежений м'ясний ресурс, то так
показать весь комментарий
05.01.2026 16:30 Ответить
На даний момент, оборона ведеться за допомогою ФПВ-дронів. А під час туману та снігу дія дронів обмежена, тож ворог цим користується.
показать весь комментарий
05.01.2026 17:00 Ответить
як з'ясовується, підари унікальні вояки?
все використовують:
мінують дистанційно!
накопичуються в туман!
ховаються у снігу!
п'ють з калюжи!
не їдять тижнями!
все, що потрібно носять на собі!

це, виключно з повідомлень речників.
особливо, трегубова.
показать весь комментарий
05.01.2026 16:33 Ответить
вигрібають люлей від 24-ки кацапські окупанти конкретно та системно
Галицька Королівська Піхота міцно тримає Часів Яр з листопада 24-го
багацько підарів наші Козаки забаранили та затрьохсотили, вже й не порахуєш
показать весь комментарий
05.01.2026 17:01 Ответить
Прикриваються снігом, це як?
показать весь комментарий
05.01.2026 16:36 Ответить
 
 