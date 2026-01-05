Враг под прикрытием снега пытается накапливать пехоту в Часовом Яру, - 24 ОМБр
В городе Часов Яр в Донецкой области продолжаются активные боевые действия. Российские войска, пользуясь ухудшением погодных условий, пытаются накапливать пехоту и усиливают огневое давление, однако украинские защитники наносят врагу значительные потери и уничтожают его штурмовые подразделения и технику.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 24 отдельной механизированной бригады имени короля Данила.
Какова ситуация в городе?
"В городе наблюдается ухудшение погоды - враг пытается накапливать пехоту под прикрытием снега. Применяет реактивную артиллерию и мототранспорт. Наши воины уничтожают противника: поражают штурмовые группы, артиллерию и транспорт, точки взлета пилотов и наземные роботизированные комплексы", - говорится в сообщении.
Больше об оперативной обстановке на данный момент не известно.
Потери захватчиков
Потери оккупантов за неделю составляют:
- 29 убитыми и 32 ранеными;
- 345 БПЛА различных типов;
- Две артсистемы;
- Семь автомобилей;
- Пять наземных дронов;
- 19 антенн связи;
- Комплексы наблюдения, системы радиоэлектронной борьбы и автоматический гранатомет;
- Фортификационные сооружения.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что враг продолжает давить небольшими штурмовыми группами в Часовом Яре.
все використовують:
мінують дистанційно!
накопичуються в туман!
ховаються у снігу!
п'ють з калюжи!
не їдять тижнями!
все, що потрібно носять на собі!
це, виключно з повідомлень речників.
особливо, трегубова.
Галицька Королівська Піхота міцно тримає Часів Яр з листопада 24-го
багацько підарів наші Козаки забаранили та затрьохсотили, вже й не порахуєш