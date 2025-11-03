РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9508 посетителей онлайн
Новости Бои за Часов Яр Бои на Краматорском направлении
120 0

Враг продолжает давить небольшими штурмовыми группами в Часовом Яре, - 24-я ОМБр

военные о ситуации в Часовом Яру

В Часовом Яре Донецкой области российские захватчики продолжают давить небольшими штурмовыми группами с применением мотоциклов, квадроциклов, авиации и артиллерии.

Об этом сообщает пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила, информирует Цензор.НЕТ.

Какую тактику применяет враг?

По словам военных, на этом участке фронта тактика оккупантов неизменна.

"Враг продолжает давить. Тактика неизменна - штурмы небольшими группами, активное применение мотоциклов, квадроциклов, авиации и артиллерии", - говорится в сообщении.

Благодаря слаженным действиям воинов Королевской бригады и дружественных подразделений, враг не имеет успеха.

Читайте также: Враг проводит ротацию возле Часового Яра и перебрасывает войска из Херсонской области, - ОТУ "Луганск"

Потери захватчиков

За неделю противник потерял:

  • 46 человек убитыми и 39 ранеными;
  • 294 БПЛА различных типов;
  • Система радиоэлектронной борьбы;
  • Наземный роботизированный комплекс;
  • Три антенны связи;
  • Два инженерно-фортификационных сооружения.

Смотрите также: Украинские дронары ликвидировали 6 оккупантов: горят захватчики вблизи Часового Яра. ВИДЕО

Автор: 

Донецкая область (11171) боевые действия (5079) 24 омб имени князя Данила Галицкого (270) Часов Яр (403) Бахмутский район (657)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 