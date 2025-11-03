Враг продолжает давить небольшими штурмовыми группами в Часовом Яре, - 24-я ОМБр
В Часовом Яре Донецкой области российские захватчики продолжают давить небольшими штурмовыми группами с применением мотоциклов, квадроциклов, авиации и артиллерии.
Об этом сообщает пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила, информирует Цензор.НЕТ.
Какую тактику применяет враг?
По словам военных, на этом участке фронта тактика оккупантов неизменна.
"Враг продолжает давить. Тактика неизменна - штурмы небольшими группами, активное применение мотоциклов, квадроциклов, авиации и артиллерии", - говорится в сообщении.
Благодаря слаженным действиям воинов Королевской бригады и дружественных подразделений, враг не имеет успеха.
Потери захватчиков
За неделю противник потерял:
- 46 человек убитыми и 39 ранеными;
- 294 БПЛА различных типов;
- Система радиоэлектронной борьбы;
- Наземный роботизированный комплекс;
- Три антенны связи;
- Два инженерно-фортификационных сооружения.
