Ворог продовжує тиснути малими штурмовими групами у Часовому Яру, - 24 ОМБр
У Часовому Яру Донецької області російські загарбники продовжують тиснути малими штурмовими групами із застосуванням мотоциклів, квадроциклів, авіації та артилерії.
Про це повідомляє пресслужба 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, інформує Цензор.НЕТ.
Яку тактику застосовує ворог?
За словами військових, на цій ділянці фронту тактика окупантів - незмінна.
"Ворог продовжує тиснути. Тактика незмінна - штурми малими групами, активне застосування мотоциклів, квадроциклів, авіації та артилерії", -сказано в повідомленні.
Завдяки злагодженим діям воїнів Королівської бригади та дружніх підрозділів, ворог не має успіху.
Втрати загарбників
За тиждень противник втратив:
- 46 осіб вбитими та 39 пораненими;
- 294 БПЛА різних типів;
- Систему радіоелектронної боротьби;
- Наземний роботизований комплекс;
- Три антени зв’язку;
- Дві інженерно-фортифікаційні споруди.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль