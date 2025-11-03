УКР
Ворог продовжує тиснути малими штурмовими групами у Часовому Яру, - 24 ОМБр

військові про ситуацію в Часовому Яру

У Часовому Яру Донецької області російські загарбники продовжують тиснути малими штурмовими групами із застосуванням мотоциклів, квадроциклів, авіації та артилерії.

Про це повідомляє пресслужба 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, інформує Цензор.НЕТ.

Яку тактику застосовує ворог?

За словами військових, на цій ділянці фронту тактика окупантів - незмінна.

"Ворог продовжує тиснути. Тактика незмінна - штурми малими групами, активне застосування мотоциклів, квадроциклів, авіації та артилерії", -сказано в повідомленні.

Завдяки злагодженим діям воїнів Королівської бригади та дружніх підрозділів, ворог не має успіху.

Читайте також: Ворог проводить ротацію біля Часового Яру і перекидає війська з Херсонщини, - ОТУ "Луганськ"

Втрати загарбників

За тиждень противник втратив:

  • 46 осіб вбитими та 39 пораненими;
  • 294 БПЛА різних типів;
  • Систему радіоелектронної боротьби;
  • Наземний роботизований комплекс;
  • Три антени зв’язку;
  • Дві інженерно-фортифікаційні споруди.

Дивіться також: Українські дронарі ліквідували 6 окупантів: горять загарбники поблизу Часового Яру. ВIДЕО

Донецька область (10015) бойові дії (4848) 24 ОМБр імені короля Данила (271) Часів Яр (406) Бахмутський район (665)
