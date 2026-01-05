Ворог під прикриттям снігу намагається накопичувати піхоту в Часовому Яру, - 24 ОМБр

У місті Часів Яр на Донеччині тривають активні бойові дії. Російські війська, користуючись погіршенням погодних умов, намагаються накопичувати піхоту та посилюють вогневий тиск, однак українські захисники завдають ворогу значних втрат і знищують його штурмові підрозділи та техніку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ і посиланням на пресцентр 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила.

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Яка ситуація в місті?

"В місті спостерігається погіршення погоди - ворог намагається накопичувати піхоту під прикриттям снігу. Застосовує реактивну артилерію та мототранспорт. Наші воїни нищать противника: вражають штурмові групи, артилерію та транспорт, точки зльоту пілотів і наземні роботизовані комплекси", - йдеться у повідомленні.

Більше про оперативну обстановку на цю мить не відомо.

Втрати загарбників

Втрати окупантів за тиждень становлять:

29 вбитими та 32 пораненими;

345 БПЛА різних типів;

Дві артсистеми;

Сім автомобілів;

П’ять наземних дронів;

19 антен зв’язку;

Комплекси спостереження, системи радіоелектронної боротьби та автоматичний гранатомет;

Фортифікаційні споруди.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що ворог продовжує тиснути малими штурмовими групами у Часовому Яру.