Ворог під прикриттям снігу намагається накопичувати піхоту в Часовому Яру, - 24 ОМБр
У місті Часів Яр на Донеччині тривають активні бойові дії. Російські війська, користуючись погіршенням погодних умов, намагаються накопичувати піхоту та посилюють вогневий тиск, однак українські захисники завдають ворогу значних втрат і знищують його штурмові підрозділи та техніку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ і посиланням на пресцентр 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила.
Яка ситуація в місті?
"В місті спостерігається погіршення погоди - ворог намагається накопичувати піхоту під прикриттям снігу. Застосовує реактивну артилерію та мототранспорт. Наші воїни нищать противника: вражають штурмові групи, артилерію та транспорт, точки зльоту пілотів і наземні роботизовані комплекси", - йдеться у повідомленні.
Більше про оперативну обстановку на цю мить не відомо.
Втрати загарбників
Втрати окупантів за тиждень становлять:
- 29 вбитими та 32 пораненими;
- 345 БПЛА різних типів;
- Дві артсистеми;
- Сім автомобілів;
- П’ять наземних дронів;
- 19 антен зв’язку;
- Комплекси спостереження, системи радіоелектронної боротьби та автоматичний гранатомет;
- Фортифікаційні споруди.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що ворог продовжує тиснути малими штурмовими групами у Часовому Яру.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль