Подольские десантники 46-й бригады поразили дронами вражескую технику и 11 рашистов
Подольские десантники уничтожили бронированную технику, наземный роботизированный комплекс и пехоту оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы 46-й отдельной аэромобильной Подольской бригады ДШВ ВСУ продолжают методично ликвидировать захватчиков.
Скоординированными действиями подразделений были поражены бронированная техника, мотоциклы и автотранспорт, наземный роботизированный комплекс, средства связи, дроны-"ждуны" и личный состав противника.
"Каждый удар - это напоминание оккупантам, что на этой земле хозяева мы. И мы продолжим бить их до тех пор, пока они не исчезнут из Украины полностью", - комментируют бойцы под обнародованным видео.
В частности, было уничтожено:
- 11 оккупантов;
- 4 автомобиля;
- 2 мотоцикла;
- 2 антенны;
- 1 наземный робот;
- 1 дрон-"ждун".
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий19.01.2026 20:48 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Ирина Александра
показать весь комментарий19.01.2026 23:06 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль