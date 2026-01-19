Подольские десантники 46-й бригады поразили дронами вражескую технику и 11 рашистов

Подольские десантники уничтожили бронированную технику, наземный роботизированный комплекс и пехоту оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы 46-й отдельной аэромобильной Подольской бригады ДШВ ВСУ продолжают методично ликвидировать захватчиков.

Скоординированными действиями подразделений были поражены бронированная техника, мотоциклы и автотранспорт, наземный роботизированный комплекс, средства связи, дроны-"ждуны" и личный состав противника.

"Каждый удар - это напоминание оккупантам, что на этой земле хозяева мы. И мы продолжим бить их до тех пор, пока они не исчезнут из Украины полностью", - комментируют бойцы под обнародованным видео.

В частности, было уничтожено:

  • 11 оккупантов;
  • 4 автомобиля;
  • 2 мотоцикла;
  • 2 антенны;
  • 1 наземный робот;
  • 1 дрон-"ждун".

армия РФ уничтожение ДШВ Десантно-штурмовые войска дроны 46 отдельная аеромобильная бригада
Смерть московітам ******, КабМіндічам, буданову з його призначенцями в СБУ!! Слава Захисникам України та їх Родинам
19.01.2026 20:48 Ответить
добре дронарі попрацювали, респект...
19.01.2026 23:06 Ответить
 
 