Подольские десантники 46-й бригады поразили дронами вражескую технику и 11 рашистов

Подольские десантники уничтожили бронированную технику, наземный роботизированный комплекс и пехоту оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы 46-й отдельной аэромобильной Подольской бригады ДШВ ВСУ продолжают методично ликвидировать захватчиков.

Скоординированными действиями подразделений были поражены бронированная техника, мотоциклы и автотранспорт, наземный роботизированный комплекс, средства связи, дроны-"ждуны" и личный состав противника.

"Каждый удар - это напоминание оккупантам, что на этой земле хозяева мы. И мы продолжим бить их до тех пор, пока они не исчезнут из Украины полностью", - комментируют бойцы под обнародованным видео.

В частности, было уничтожено:

11 оккупантов;

4 автомобиля;

2 мотоцикла;

2 антенны;

1 наземный робот;

1 дрон-"ждун".

