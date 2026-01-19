689 1
Бойцы 24-й ОМБр отражают штурмы оккупантов и держат оборону Часова Яра. ВИДЕО
Оборона Часова Яра продолжается: бойцы 24-й отдельной механизированной бригады прочно удерживают позиции и не дают врагу никакой возможности продвинуться вперед.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в бригаде отмечают, что враг не оставляет попыток захватить город, пытается просочиться в тыл Сил обороны и продолжать штурмы.
Для поддержки своих действий противник активно применяет реактивные системы залпового огня, артиллерию и авиацию.
За прошедшую неделю оккупанты понесли потери:
- 39 убитыми и 30 ранеными;
- 419 беспилотных летательных аппаратов различных типов;
- 5 артиллерийских систем;
- 5 наземных дронов;
- 5 единиц автомобильной техники;
- 2 квадроцикла;
- 8 антенн связи;
- 1 система радиоэлектронной борьбы;
- 2 генератора.
Украинские воины продолжают держать оборону и наносить противнику ощутимые потери.
Также сообщалось, что бойцы 24-й ОМБр отмечают, чтороссияне усилили давление на Часов Яр, воспользовавшись погодными условиями.
