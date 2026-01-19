Бойцы 24-й ОМБр отражают штурмы оккупантов и держат оборону Часова Яра. ВИДЕО

Оборона Часова Яра продолжается: бойцы 24-й отдельной механизированной бригады прочно удерживают позиции и не дают врагу никакой возможности продвинуться вперед.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в бригаде отмечают, что враг не оставляет попыток захватить город, пытается просочиться в тыл Сил обороны и продолжать штурмы.

Для поддержки своих действий противник активно применяет реактивные системы залпового огня, артиллерию и авиацию.

За прошедшую неделю оккупанты понесли потери:

39 убитыми и 30 ранеными;

419 беспилотных летательных аппаратов различных типов;

5 артиллерийских систем;

5 наземных дронов;

5 единиц автомобильной техники;

2 квадроцикла;

8 антенн связи;

1 система радиоэлектронной борьбы;

2 генератора.

Украинские воины продолжают держать оборону и наносить противнику ощутимые потери.

Также сообщалось, что бойцы 24-й ОМБр отмечают, чтороссияне усилили давление на Часов Яр, воспользовавшись погодными условиями.

