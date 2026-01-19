РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10437 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов Бои за Часов Яр Отражение штурма
689 1

Бойцы 24-й ОМБр отражают штурмы оккупантов и держат оборону Часова Яра. ВИДЕО

Оборона Часова Яра продолжается: бойцы 24-й отдельной механизированной бригады прочно удерживают позиции и не дают врагу никакой возможности продвинуться вперед.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в бригаде отмечают, что враг не оставляет попыток захватить город, пытается просочиться в тыл Сил обороны и продолжать штурмы.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Для поддержки своих действий противник активно применяет реактивные системы залпового огня, артиллерию и авиацию.

За прошедшую неделю оккупанты понесли потери:

  • 39 убитыми и 30 ранеными;
  • 419 беспилотных летательных аппаратов различных типов;
  • 5 артиллерийских систем;
  • 5 наземных дронов;
  • 5 единиц автомобильной техники;
  • 2 квадроцикла;
  • 8 антенн связи;
  • 1 система радиоэлектронной борьбы;
  • 2 генератора.

Украинские воины продолжают держать оборону и наносить противнику ощутимые потери.

Читайте также: Враг продвинулся в Резниковке, Часовом Яре и Мирнограде, - DeepState. КАРТА

Также сообщалось, что бойцы 24-й ОМБр отмечают, чтороссияне усилили давление на Часов Яр, воспользовавшись погодными условиями.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг под прикрытием снега пытается накапливать пехоту в Часовом Яре, - 24-я ОМБр

Автор: 

армия РФ (21968) штурм (599) уничтожение (8909) 24 омб имени князя Данила Галицкого (280) дроны (6012) Часов Яр (416)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тримайся Часік!!!!
показать весь комментарий
19.01.2026 17:31 Ответить
 
 