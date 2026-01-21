Никакой паузы в небе: SIGNUM "приземлил" 12 вражеских беспилотников на Лиманском направлении

На Лиманском направлении подразделение SIGNUM продемонстрировало чрезвычайную результативность в борьбе с российской беспилотной авиацией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, враг постоянно пытается вести разведку, корректировать огонь и видеть больше, чем ему позволено. Однако благодаря профессионализму украинских воинов разведывательные и ударные способности оккупантов на этом участке существенно подорваны.

В результате боевой работы было уничтожено:

Lancet - 5 единиц (ударные дроны-камикадзе);

Zala - 3 единицы (разведывательные БПЛА);

Supercam - 2 единицы (разведывательные БПЛА);

КВО- 2 единицы.

Каждый ликвидированный беспилотник - это минус вражеской разведке, минус возможность корректировать артиллерию и минус удар по нашим позициям. Работа по слежению и уничтожению воздушных целей продолжается непрерывно, не оставляя захватчикам шансов на успех в воздухе.

