Никакой паузы в небе: SIGNUM "приземлил" 12 вражеских беспилотников на Лиманском направлении
На Лиманском направлении подразделение SIGNUM продемонстрировало чрезвычайную результативность в борьбе с российской беспилотной авиацией.
Как сообщает Цензор.НЕТ, враг постоянно пытается вести разведку, корректировать огонь и видеть больше, чем ему позволено. Однако благодаря профессионализму украинских воинов разведывательные и ударные способности оккупантов на этом участке существенно подорваны.
В результате боевой работы было уничтожено:
Lancet- 5 единиц (ударные дроны-камикадзе);
Zala- 3 единицы (разведывательные БПЛА);
Supercam- 2 единицы (разведывательные БПЛА);
КВО- 2 единицы.
Каждый ликвидированный беспилотник - это минус вражеской разведке, минус возможность корректировать артиллерию и минус удар по нашим позициям. Работа по слежению и уничтожению воздушных целей продолжается непрерывно, не оставляя захватчикам шансов на успех в воздухе.
