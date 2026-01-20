В Белгороде и Орле РФ атакована энергетическая инфраструктура

В ночь на 21 января российские города Белгород и Орел подверглись ракетным и беспилотным атакам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщениях местных пабликов и официальных источников.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Под ударом оказались объекты энергетической инфраструктуры, а также промышленные предприятия.

Читайте также: Ракеты украинского производства поразили предприятие в Таганроге, где производили БПЛА, - Генштаб

Последствия обстрелов в Белгороде и Орле

В Орле серия взрывов началась около 21:40, местные жители насчитали более десяти мощных взрывов. После налета БПЛА зафиксировано задымление на Орловской ТЭЦ. В регионе объявили режим ракетной опасности.

"Ситуация в Белгороде остается напряженной. Вследствие обстрела зафиксированы повреждения на предприятиях, обеспечивающих энергоснабжение региона", – заявил губернатор Гладков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Альфа" СБУ за 2025 год уничтожила вражескую ПВО на $4 млрд. ВИДЕО

Кроме энергетических объектов, пострадали производственные помещения и оборудование одного из городских предприятий. В сети также сообщали о попадании в районе Мичуринской ТЭЦ в Белгороде. По данным местных источников, в настоящее время продолжается ликвидация последствий повреждений и восстановление энергоснабжения.

Читайте также: Последствия удара Сил обороны по заводу по производству дронов в российском Таганроге. Спутниковые фото

Реакция властей РФ

В Орловской области объявили режим ракетной опасности, жителям советуют соблюдать правила безопасности и оставаться в защищенных помещениях. Власти региона координируют действия служб для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации.

Напомним, в ночь на 20 января Россия продолжает атаку на Украину. В ряде регионов звучит сигнал воздушной тревоги, а Воздушные силы ВСУ продолжают отражать российские атаки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дроны во второй раз атаковали Орловскую ТЭЦ в России. ВИДЕО