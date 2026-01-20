РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5121 посетитель онлайн
Новости Видео Атака беспилотников на Россию
6 595 21

В Белгороде и Орле РФ атакована энергетическая инфраструктура

В ночь на 21 января российские города Белгород и Орел подверглись ракетным и беспилотным атакам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщениях местных пабликов и официальных источников.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Под ударом оказались объекты энергетической инфраструктуры, а также промышленные предприятия.

Последствия обстрелов в Белгороде и Орле

В Орле серия взрывов началась около 21:40, местные жители насчитали более десяти мощных взрывов. После налета БПЛА зафиксировано задымление на Орловской ТЭЦ. В регионе объявили режим ракетной опасности.

"Ситуация в Белгороде остается напряженной. Вследствие обстрела зафиксированы повреждения на предприятиях, обеспечивающих энергоснабжение региона", – заявил губернатор Гладков.

Кроме энергетических объектов, пострадали производственные помещения и оборудование одного из городских предприятий. В сети также сообщали о попадании в районе Мичуринской ТЭЦ в Белгороде. По данным местных источников, в настоящее время продолжается ликвидация последствий повреждений и восстановление энергоснабжения.

Реакция властей РФ

В Орловской области объявили режим ракетной опасности, жителям советуют соблюдать правила безопасности и оставаться в защищенных помещениях. Власти региона координируют действия служб для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации.

Автор: 

беспилотник (5095) ракеты (3927) энергетика (3423) Удары по РФ (895)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
Да насрати Москві на Блетгород та Орьол. Вся роіся може мерзнути, сидіти у темряві чи палати.
Поки у Москві все добре - нічого не зміниться.
показать весь комментарий
20.01.2026 23:46 Ответить
+5
Так у нього ж там "двушечка", і не одна! Яйця тут ні до чого- воно навпаки мААскву боронить. Бо наказ через єрмаків передали і пообіцяли особисту безпеку(дивись графік ракет по Києву, який повністю співпадає з графіком виїзду найвеличнішого за кордон).
показать весь комментарий
21.01.2026 00:35 Ответить
+4
Піськограй про це в курсі але в нього не вистачає сталевих яєць дати команду блєкаутити мАскву.
показать весь комментарий
21.01.2026 00:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тай пупкін кругом Москви побудував ешелоновану ППО.
показать весь комментарий
21.01.2026 00:36 Ответить
Мене дивує те що ніби якось чисто випадково страдають в цій війні тільки українці.Я маю на увазі що Курська,Білгородська області-це асимільовані українці,колишні наші етнічні регіони.І це не є військовий тил РФ.Тил який підтримує логістично це-Крим,Кубань і Краснодарський край і окуповані території після 2022.Саме ці регіони задіяні в логістиці.А ми чомусь вчипились Курська і Білгорода.
показать весь комментарий
21.01.2026 00:43 Ответить
Тому що хаймарс далі не дістає.
показать весь комментарий
21.01.2026 07:05 Ответить
Не знаю,які вони там "асимільовані українці", але на початку повномасштабного вторгнення,вони від душі раділи ракетам які летіли з їхньої території на українські міста та села.
показать весь комментарий
21.01.2026 07:08 Ответить
Ви не мали прикладів як діє пропоганда?Мій сусід по будинку був в Сочі на заробітках під час проблем з Тузлою(ще за Кучми)коли приїхав до дому то говорив що нам що ми українці-ВСІ обнагліли і ми не праві.Доказував з піною коло роту,наш,бандерівець з заходу України.Ми вже хотіли йому бити морду як москалеві.І це він там був пів року.
показать весь комментарий
21.01.2026 10:54 Ответить
Яка до біса "пропаганда"? Вони раділи тому,що "чєрєз трі дня Украіна станєт росієй" ,а щодо всього іншого -є Інтернет,ті хто́ хотів бачити правду -її бачили,навіть на кацапії,а в цих покидьків нічого від українців вже немає,та й чи було-велике питання.
показать весь комментарий
21.01.2026 11:59 Ответить
Тоді в мого знайомого з серця бандерштату також нема нічого українського раз повівся на роспропаганду?Я думаю що це через брак розуму в голові.Саме це і пояснює перемогу Зе на виборах в 2019.
показать весь комментарий
21.01.2026 15:37 Ответить
Пропаганда працює на тих,в кого в голові немає нічого, нормальна людина апріорі має "пігулку" від цього лайна,у даному випадку,ваш знайомий-тупорилий дурень,іншого варіанту тут немає.
показать весь комментарий
21.01.2026 15:41 Ответить
Що і потрібно було мені довести.
показать весь комментарий
21.01.2026 15:43 Ответить
Пробачте,а ви самі цього не зрозуміли?
показать весь комментарий
21.01.2026 15:51 Ответить
Я думаю що не потрібно обговорювати те що я давно знаю,треба обговорити те що такий рівень ,,ітелекту,, великої маси населення дуже погіршує якість життя розумним людям.Навчити їх не вийде через розумові обмеження,але і погодитись що в країні контрольний пакет акцій має охлос теж нема бажання.
показать весь комментарий
21.01.2026 21:15 Ответить
Такой релакс перед сном
Дякую, ЗСУ!
Вы умеете сделать приятно!!!
показать весь комментарий
21.01.2026 02:21 Ответить
тільки мацква
показать весь комментарий
21.01.2026 05:03 Ответить
моцкве, иоЦкве надо свет тушить, но белгород и орёл тоже неплохо...
показать весь комментарий
21.01.2026 07:49 Ответить
Ув. комментаторы, мацкву потушить невозможно (пока что) - надо уничтожить 8 энерго-еорридоров (газо-нефте-продуктопроводов+все подстанции на пути этих корридоров+ямальский крест (нечем его достать)
показать весь комментарий
21.01.2026 08:24 Ответить
Мічурінська ТЕЦ-бо її Мічурін посадив
показать весь комментарий
21.01.2026 09:59 Ответить
ТЭЦ должна обеспечивать теплом и освещением - горя, она это и делает!
показать весь комментарий
21.01.2026 11:52 Ответить
 
 