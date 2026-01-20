В Белгороде и Орле РФ атакована энергетическая инфраструктура
В ночь на 21 января российские города Белгород и Орел подверглись ракетным и беспилотным атакам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщениях местных пабликов и официальных источников.
Под ударом оказались объекты энергетической инфраструктуры, а также промышленные предприятия.
Последствия обстрелов в Белгороде и Орле
В Орле серия взрывов началась около 21:40, местные жители насчитали более десяти мощных взрывов. После налета БПЛА зафиксировано задымление на Орловской ТЭЦ. В регионе объявили режим ракетной опасности.
"Ситуация в Белгороде остается напряженной. Вследствие обстрела зафиксированы повреждения на предприятиях, обеспечивающих энергоснабжение региона", – заявил губернатор Гладков.
Кроме энергетических объектов, пострадали производственные помещения и оборудование одного из городских предприятий. В сети также сообщали о попадании в районе Мичуринской ТЭЦ в Белгороде. По данным местных источников, в настоящее время продолжается ликвидация последствий повреждений и восстановление энергоснабжения.
Реакция властей РФ
В Орловской области объявили режим ракетной опасности, жителям советуют соблюдать правила безопасности и оставаться в защищенных помещениях. Власти региона координируют действия служб для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации.
- Напомним, в ночь на 20 января Россия продолжает атаку на Украину. В ряде регионов звучит сигнал воздушной тревоги, а Воздушные силы ВСУ продолжают отражать российские атаки.
Поки у Москві все добре - нічого не зміниться.
Дякую, ЗСУ!
Вы умеете сделать приятно!!!