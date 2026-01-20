У Бєлгороді та Орлі РФ атакована енергетична інфраструктура

У ніч на 21 січня російські міста Бєлгород та Орел зазнали ракетних та безпілотних атак.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленнях місцевих пабліків та офіційних джерел.

Під ударом опинилися об’єкти енергетичної інфраструктури, а також промислові підприємства.

Також читайте: Ракетами українського виробництва уражено підприємство у Таганрозі, де виготовляли БПЛА, - Генштаб

Наслідки обстрілів у Бєлгороді та Орлі

У Орлі серія вибухів розпочалася близько 21:40, місцеві жителі нарахували понад десять потужних вибухів. Після нальоту БпЛА зафіксовано задимлення на Орловській ТЕЦ. У регіоні оголосили режим ракетної небезпеки.

"Ситуація у Бєлгороді залишається напруженою. Внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження на підприємствах, що забезпечують енергопостачання регіону", – заявив губернатор Гладков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Альфа" СБУ за 2025 рік знищила ворожу ППО на $4 млрд. ВIДЕО

Окрім енергетичних об’єктів, постраждали виробничі приміщення та обладнання одного з міських підприємств. У мережі також повідомляли про влучання в районі Мичурінської ТЕЦ у Бєлгороді. За даними місцевих джерел, наразі триває ліквідація наслідків пошкоджень та відновлення енергопостачання.

Також читайте: Наслідки удару Сил оборони по заводу з виробництва дронів у російському Таганрозі. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Реакція влади РФ

У Орловській області оголосили режим ракетної небезпеки, жителям радять дотримуватися правил безпеки та залишатися у захищених приміщеннях. Влада регіону координує дії служб для оперативного реагування на надзвичайні ситуації.

Нагадаємо, у ніч на 20 січня Росія продовжує атаку на Україну. У низці регіонів лунає сигнал повітряної тривоги, а Повітряні сили ЗСУ продовжують відбивати російські атаки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дрони вдруге атакували Орлівську ТЕЦ в Росії. ВIДЕО