У Бєлгороді та Орлі РФ атакована енергетична інфраструктура
У ніч на 21 січня російські міста Бєлгород та Орел зазнали ракетних та безпілотних атак.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленнях місцевих пабліків та офіційних джерел.
Під ударом опинилися об’єкти енергетичної інфраструктури, а також промислові підприємства.
Наслідки обстрілів у Бєлгороді та Орлі
У Орлі серія вибухів розпочалася близько 21:40, місцеві жителі нарахували понад десять потужних вибухів. Після нальоту БпЛА зафіксовано задимлення на Орловській ТЕЦ. У регіоні оголосили режим ракетної небезпеки.
"Ситуація у Бєлгороді залишається напруженою. Внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження на підприємствах, що забезпечують енергопостачання регіону", – заявив губернатор Гладков.
Окрім енергетичних об’єктів, постраждали виробничі приміщення та обладнання одного з міських підприємств. У мережі також повідомляли про влучання в районі Мичурінської ТЕЦ у Бєлгороді. За даними місцевих джерел, наразі триває ліквідація наслідків пошкоджень та відновлення енергопостачання.
Реакція влади РФ
У Орловській області оголосили режим ракетної небезпеки, жителям радять дотримуватися правил безпеки та залишатися у захищених приміщеннях. Влада регіону координує дії служб для оперативного реагування на надзвичайні ситуації.
- Нагадаємо, у ніч на 20 січня Росія продовжує атаку на Україну. У низці регіонів лунає сигнал повітряної тривоги, а Повітряні сили ЗСУ продовжують відбивати російські атаки.
Поки у Москві все добре - нічого не зміниться.
Дякую, ЗСУ!
Вы умеете сделать приятно!!!