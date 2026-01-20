УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4368 відвідувачів онлайн
Новини Відео Атака безпілотників на Росію
6 595 21

У Бєлгороді та Орлі РФ атакована енергетична інфраструктура

У ніч на 21 січня російські міста Бєлгород та Орел зазнали ракетних та безпілотних атак.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленнях місцевих пабліків та офіційних джерел.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Під ударом опинилися об’єкти енергетичної інфраструктури, а також промислові підприємства.

Наслідки обстрілів у Бєлгороді та Орлі

У Орлі серія вибухів розпочалася близько 21:40, місцеві жителі нарахували понад десять потужних вибухів. Після нальоту БпЛА зафіксовано задимлення на Орловській ТЕЦ. У регіоні оголосили режим ракетної небезпеки.

"Ситуація у Бєлгороді залишається напруженою. Внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження на підприємствах, що забезпечують енергопостачання регіону", – заявив губернатор Гладков.

Окрім енергетичних об’єктів, постраждали виробничі приміщення та обладнання одного з міських підприємств. У мережі також повідомляли про влучання в районі Мичурінської ТЕЦ у Бєлгороді. За даними місцевих джерел, наразі триває ліквідація наслідків пошкоджень та відновлення енергопостачання.

Реакція влади РФ

У Орловській області оголосили режим ракетної небезпеки, жителям радять дотримуватися правил безпеки та залишатися у захищених приміщеннях. Влада регіону координує дії служб для оперативного реагування на надзвичайні ситуації.

  • Нагадаємо, у ніч на 20 січня Росія продовжує атаку на Україну. У низці регіонів лунає сигнал повітряної тривоги, а Повітряні сили ЗСУ продовжують відбивати російські атаки. 

Автор: 

безпілотник БпЛА (5728) ракети (4382) енергетика (3731) Удари по РФ (900)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
Да насрати Москві на Блетгород та Орьол. Вся роіся може мерзнути, сидіти у темряві чи палати.
Поки у Москві все добре - нічого не зміниться.
показати весь коментар
20.01.2026 23:46 Відповісти
+5
Так у нього ж там "двушечка", і не одна! Яйця тут ні до чого- воно навпаки мААскву боронить. Бо наказ через єрмаків передали і пообіцяли особисту безпеку(дивись графік ракет по Києву, який повністю співпадає з графіком виїзду найвеличнішого за кордон).
показати весь коментар
21.01.2026 00:35 Відповісти
+4
Піськограй про це в курсі але в нього не вистачає сталевих яєць дати команду блєкаутити мАскву.
показати весь коментар
21.01.2026 00:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да насрати Москві на Блетгород та Орьол. Вся роіся може мерзнути, сидіти у темряві чи палати.
Поки у Москві все добре - нічого не зміниться.
показати весь коментар
20.01.2026 23:46 Відповісти
Піськограй про це в курсі але в нього не вистачає сталевих яєць дати команду блєкаутити мАскву.
показати весь коментар
21.01.2026 00:27 Відповісти
Так у нього ж там "двушечка", і не одна! Яйця тут ні до чого- воно навпаки мААскву боронить. Бо наказ через єрмаків передали і пообіцяли особисту безпеку(дивись графік ракет по Києву, який повністю співпадає з графіком виїзду найвеличнішого за кордон).
показати весь коментар
21.01.2026 00:35 Відповісти
Тай пупкін кругом Москви побудував ешелоновану ППО.
показати весь коментар
21.01.2026 00:36 Відповісти
Мене дивує те що ніби якось чисто випадково страдають в цій війні тільки українці.Я маю на увазі що Курська,Білгородська області-це асимільовані українці,колишні наші етнічні регіони.І це не є військовий тил РФ.Тил який підтримує логістично це-Крим,Кубань і Краснодарський край і окуповані території після 2022.Саме ці регіони задіяні в логістиці.А ми чомусь вчипились Курська і Білгорода.
показати весь коментар
21.01.2026 00:43 Відповісти
Тому що хаймарс далі не дістає.
показати весь коментар
21.01.2026 07:05 Відповісти
Не знаю,які вони там "асимільовані українці", але на початку повномасштабного вторгнення,вони від душі раділи ракетам які летіли з їхньої території на українські міста та села.
показати весь коментар
21.01.2026 07:08 Відповісти
Ви не мали прикладів як діє пропоганда?Мій сусід по будинку був в Сочі на заробітках під час проблем з Тузлою(ще за Кучми)коли приїхав до дому то говорив що нам що ми українці-ВСІ обнагліли і ми не праві.Доказував з піною коло роту,наш,бандерівець з заходу України.Ми вже хотіли йому бити морду як москалеві.І це він там був пів року.
показати весь коментар
21.01.2026 10:54 Відповісти
Яка до біса "пропаганда"? Вони раділи тому,що "чєрєз трі дня Украіна станєт росієй" ,а щодо всього іншого -є Інтернет,ті хто́ хотів бачити правду -її бачили,навіть на кацапії,а в цих покидьків нічого від українців вже немає,та й чи було-велике питання.
показати весь коментар
21.01.2026 11:59 Відповісти
Тоді в мого знайомого з серця бандерштату також нема нічого українського раз повівся на роспропаганду?Я думаю що це через брак розуму в голові.Саме це і пояснює перемогу Зе на виборах в 2019.
показати весь коментар
21.01.2026 15:37 Відповісти
Пропаганда працює на тих,в кого в голові немає нічого, нормальна людина апріорі має "пігулку" від цього лайна,у даному випадку,ваш знайомий-тупорилий дурень,іншого варіанту тут немає.
показати весь коментар
21.01.2026 15:41 Відповісти
Що і потрібно було мені довести.
показати весь коментар
21.01.2026 15:43 Відповісти
Пробачте,а ви самі цього не зрозуміли?
показати весь коментар
21.01.2026 15:51 Відповісти
Я думаю що не потрібно обговорювати те що я давно знаю,треба обговорити те що такий рівень ,,ітелекту,, великої маси населення дуже погіршує якість життя розумним людям.Навчити їх не вийде через розумові обмеження,але і погодитись що в країні контрольний пакет акцій має охлос теж нема бажання.
показати весь коментар
21.01.2026 21:15 Відповісти
Такой релакс перед сном
Дякую, ЗСУ!
Вы умеете сделать приятно!!!
показати весь коментар
21.01.2026 02:21 Відповісти
тільки мацква
показати весь коментар
21.01.2026 05:03 Відповісти
моцкве, иоЦкве надо свет тушить, но белгород и орёл тоже неплохо...
показати весь коментар
21.01.2026 07:49 Відповісти
Ув. комментаторы, мацкву потушить невозможно (пока что) - надо уничтожить 8 энерго-еорридоров (газо-нефте-продуктопроводов+все подстанции на пути этих корридоров+ямальский крест (нечем его достать)
показати весь коментар
21.01.2026 08:24 Відповісти
Мічурінська ТЕЦ-бо її Мічурін посадив
показати весь коментар
21.01.2026 09:59 Відповісти
ТЭЦ должна обеспечивать теплом и освещением - горя, она это и делает!
показати весь коментар
21.01.2026 11:52 Відповісти
 
 