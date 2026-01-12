Дрони вдруге атакували Орлівську ТЕЦ в Росії. ВIДЕО

У соцмережах опубліковано відео атаки дронів на місцеву ТЕЦ у місті Орел в Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, безпілотники атакували Орлівську електростанцію вдруге.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Жителі міста пишуть про вибухи та пожежу в районі інфраструктури.

Також повідомляється, що сьогодні місцева влада Орла визнала факт пошкодження інфраструктури внаслідок попередньої атаки з 8 на 9 січня.

