Москвичі повідомляють про атаку дронів: аеропорти зупинили рейси

У Росії повідомляють про ймовірну атаку безпілотників. На тлі цих заяв у московському авіавузлі зафіксовано серйозні збої в роботі аеропортів та масові затримки рейсів, інформує Цензор.НЕТ.

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Інформацію про подію поширили прокремлівські телеграм-канали, а також мер Москви Сергій Собянін. За його твердженням, сили протиповітряної оборони нібито знищили понад два десятки дронів, які прямували у бік міста.

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Заяви російської влади та робота ППО

Собянін стверджує, що після інциденту на місцях падіння уламків працюють екстрені служби. Деталей щодо можливих пошкоджень або постраждалих російська влада не оприлюднила.

Водночас незалежного підтвердження заяв про кількість збитих безпілотників наразі немає.

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Збої в аеропортах і затримки рейсів

Російські медіа повідомляють про значні обмеження в роботі аеропортів Москви. Через загрозу з повітря було запроваджено спеціальні заходи безпеки.

За наявною інформацією:

затримано понад 60 авіарейсів;

введено режим "Килим" над аеропортами: "Шереметьєво"; "Внуково"; "Домодєдово"; "Жуковський";

пасажири в "Шереметьєво" скаржаться, що не можуть вилетіти вже близько шести годин.

Раніше повідомлялося, що диктатор Росії Володимир Путін підписав указ про проведення у 2026 році спеціальних зборів резервістів для "забезпечення захисту критично важливих об’єктів та інших об’єктів життєзабезпечення".

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