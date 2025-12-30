Путін наказав залучати резервістів до охорони критичних об’єктів від українських дронів у 2026 році, - ВВС

Диктатор Росії Володимир Путін підписав указ про проведення у 2026 році спеціальних зборів резервістів для "забезпечення захисту критично важливих об’єктів та інших об’єктів життєзабезпечення".

Про це повідомляє російська служба ВВС, передає Цензор.НЕТ.

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У листопаді голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов зазначав, що в резерві перебуває близько 30 тисяч осіб, але є "рішення верховного головнокомандувача про кратне нарощування кількості".

За словами представників міністерства оборони РФ, резервістів планують залучати для охорони нафтопереробних заводів та інших енергетичних об’єктів, захищаючи їх від можливих атак українських дронів.

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Резервісти також можуть залучатися до охорони інших критично важливих інфраструктурних об’єктів, що є частиною стратегії підвищення безпеки на тлі загострення військових ризиків.

Рішення набрало чинності відсьогодні.

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