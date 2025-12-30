УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10349 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників на Росію
1 106 20

Путін наказав залучати резервістів до охорони критичних об’єктів від українських дронів у 2026 році, - ВВС

Путін

Диктатор Росії Володимир Путін підписав указ про проведення у 2026 році спеціальних зборів резервістів для "забезпечення захисту критично важливих об’єктів та інших об’єктів життєзабезпечення".

Про це повідомляє російська служба ВВС, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У листопаді голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов зазначав, що в резерві перебуває близько 30 тисяч осіб, але є "рішення верховного головнокомандувача про кратне нарощування кількості".

За словами представників міністерства оборони РФ, резервістів планують залучати для охорони нафтопереробних заводів та інших енергетичних об’єктів, захищаючи їх від можливих атак українських дронів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фінляндія підвищила вік резервістів до 65 років: резерв зросте до мільйона

Резервісти також можуть залучатися до охорони інших критично важливих інфраструктурних об’єктів, що є частиною стратегії підвищення безпеки на тлі загострення військових ризиків.

Рішення набрало чинності відсьогодні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Бєлгороді після обстрілу пошкоджено ТЕЦ "Луч": частина міста залишилася без світла

Автор: 

росія (70808) резервісти (76) дрони (8682)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
А в нас молодь, вибачте " діти", за кордоном, а умовно придатні ховаються бо знають, що з нашою справедливою мобілізацією їх чекає штурм посадки. Тобто 100тні тисяч людей штучно з тих чи інших причин усунені владою від допомоги чи без передньої участі у війні за Україну.
показати весь коментар
30.12.2025 15:25 Відповісти
+2
Це ще одна чергова хвиля мобілізації. Спочатку зберуть резервістів (яких ще досі не зібрали чомусь), потім скажуть "а нам тепер не треба шоб ви охороняли обʼєкт, ось автомат, он там "лєсополка", киздуйте в штурм".
***** сциться проводити велику мобілізацію, на контракт йде не дуже багато народу, плюс ******** мінусують приблизно стільки ж, скільки і контрактують, якщо вже не більше. От і вигадують схеми...
показати весь коментар
30.12.2025 15:32 Відповісти
+1
ПіZдец ***** в 2026.
показати весь коментар
30.12.2025 15:25 Відповісти

Завантаження...

 
 