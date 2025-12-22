Фінляндія підвищила вік резервістів до 65 років: резерв зросте до мільйона

Фінляндія ухвалила закон про підвищення віку резервістів до 65 років. У Міноборони очікують, що до 2031 року чисельність резерву зросте до 1 млн осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromsdske. Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони Фінляндії.

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Перебування в резерві до 65 років

Як повідомляється на сайті Міністерства оборони Фінляндії, згідно із законом, усі військовозобов’язані будуть перебувати в резерві, незалежно від їхнього військового звання, до 65 років.

Водночас військові у званні полковника або комодора й вище підлягатимуть призову без верхньої вікової межі та перебуватимуть у резерві, доки вони придатні до служби. Крім того, на 5 років збільшили термін служби для сержантів та офіцерів.

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Збільшення чисельності резерву

За словами міністра оборони Антті Гяккянена, завдяки новому закону чисельність резерву збільшиться на 125 000 призовників протягом п’ятирічного перехідного періоду.

Очікується, що у 2031 році загальна чисельність резерву становитиме приблизно один мільйон людей.

Крім того, в оборонному відомстві зазначили, що реформа дасть Силам оборони та Прикордонній службі більше можливостей призивати кваліфікований персонал на ключові посади за виняткових обставин.

"Разом з усіма іншими заходами щодо зміцнення оборони це є посланням про те, що Фінляндія піклується про свою безпеку зараз і в майбутньому", - наголосив Гяккянен.

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А втім, у міністерстві зауважили, що на практиці наслідки реформи відчує на собі відносно обмежена група призовників. Так, лише резервісти з військовим званням, як і раніше, будуть направлятися на підвищення кваліфікації. У майбутньому можна буде брати участь у добровільних заходах національної оборони без верхньої вікової межі, передбаченої законом.

Нагадаємо, раніше Фінляндія придбала сотні глушників SkyWiper Omni Max литовської компанії NT Service, які створюють захисний купол для блокування сигналів керування, відео та навігації дронів.