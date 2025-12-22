РУС
РУС
Финляндия повысила возраст резервистов до 65 лет: резерв вырастет до миллиона

Резерв в миллион человек: Финляндия расширяет возрастные границы военной службы

Финляндия приняла закон о повышении возраста резервистов до 65 лет. В Минобороны ожидают, что к 2031 году численность резерва вырастет до 1 млн человек.

Пребывание в резерве до 65 лет

Как сообщается на сайте Министерства обороны Финляндии, согласно закону, все военнообязанные будут находиться в резерве, независимо от их воинского звания, до 65 лет.

В то же время военные в звании полковника или коммодора и выше будут подлежать призыву без верхнего возрастного предела и будут находиться в резерве, пока они годны к службе. Кроме того, на 5 лет увеличили срок службы для сержантов и офицеров.

Увеличение численности резерва

По словам министра обороны Антти Гяккянена, благодаря новому закону численность резерва увеличится на 125 000 призывников в течение пятилетнего переходного периода.

Ожидается, что в 2031 году общая численность резерва составит примерно один миллион человек.

Кроме того, в оборонном ведомстве отметили, что реформа даст Силам обороны и Пограничной службе больше возможностей призывать квалифицированный персонал на ключевые должности при исключительных обстоятельствах.

"Вместе со всеми другими мерами по укреплению обороны это является посланием о том, что Финляндия заботится о своей безопасности сейчас и в будущем", - подчеркнул Гяккянен.

Впрочем, в министерстве отметили, что на практике последствия реформы ощутит на себе относительно ограниченная группа призывников. В частности, только резервисты с воинским званием, как и раньше, будут направляться на повышение квалификации. В будущем можно будет участвовать в добровольных мероприятиях национальной обороны без верхнего возрастного предела, предусмотренного законом.

А коли до 70 р - то резерв і за 1 млн перевалить
22.12.2025 20:06 Ответить
Головне щоб Валідол і вставні щелепи не забували брати з собою. )
22.12.2025 20:15 Ответить
У Фінляндії спостерігається висока тривалість життя (близько 81 року) та значна частка літніх людей (понад 20% старших 65 років),

якось так

.
22.12.2025 20:37 Ответить
Не турбуйтеся за фінів, вони якось в своїй країні розберуться. То в нас хворі на фронті, в здорові чоловіки на крутих тачках і на хлібних посадах добре собі живуть, заполонили кабаки і нічні клуби.. Мають бронь за гроші і за відданість зеленій владі. Колектив ''95 кварталу'' і їм подібні не дадуть збрехати.
22.12.2025 20:44 Ответить
Населення країни становить 5,53 млн осіб

а ще Фінляндія це знані у всьому світі Patria та NAMO

.
22.12.2025 20:35 Ответить
Эффект будет противоположным. При реальном шухере, молодёжь смоется, а старики повымрут.
22.12.2025 20:18 Ответить
Тривалість життя чоловіків у Фінляндії становить приблизно 79.6 - 80 років станом на 2024-2025 рік,
22.12.2025 20:18 Ответить
В Україні до повномасштабного вторгнення (2020): 66,4 року.
22.12.2025 20:21 Ответить
Очікувана тривалість життя у Фінляндії на 2024 рік становить 79,6 року для чоловіків і 84,8 року для жінок, за даними Statistics Finland. Очікувана тривалість життя чоловіків в Україні у 2025 році прогнозується приблизно на рівні 60 років. Ця цифра відображає вплив триваючої війни на демографічну ситуацію, що призвела до значного скорочення тривалості життя чоловіків. У 2019 році чоловіки в Україні в середньому жили до 67 років.

Державна служба статистики України, відповідно до чинного законодавства, прийнятого у 2022 році, не публікує повну інформацію про кількість смертей. Міністерство юстиції надає лише загальні показники рівня смертності та народжуваності, яких недостатньо для професійних та точних розрахунків.
22.12.2025 20:23 Ответить
У Фінляндії військова служба є обов'язковою для всіх фінських чоловіків з 18 років і добровільною для жінок.
Нині загальна чисельність населення становить 5,6 мільйона.
Згідно з нинішнім законодавством, призовники мають відслужити від шести до дванадцяти місяців залежно від їхньої підготовки.
22.12.2025 20:30 Ответить
Фінляндія має спільний 1340-кілометровий кордон з Росією і, на відміну від більшості членів альянсу, Фінляндія не скоротила витрати на оборону та інвестиції після холодної війни.
Фінляндія зберегла великі оборонні можливості, тому що не мала ілюзій щодо природи свого східного сусіда.
22.12.2025 20:39 Ответить
Як дотепно Ви висміюєте країну, яка готується до війни з росією... У Зеленського уроки брали?
22.12.2025 20:33 Ответить
Бо готуватися треба не формуванням дивізій та корпусів з 70-річних, з половинками кирпичей та держаками від лопат, а нарощувати виробництво ракет та дронів, та хоча б й мінометних мін. Ми хіба про це прочитали?
22.12.2025 20:37 Ответить
Критерії придатності громадян до проходження військової служби будуть переглянуті - https://mobilizatsiya.novyny.live/v-********-zminiat-otsinku-zdorovia-viiskovozoboviazanikh-detali-301557.html військова омбудсмен Решетилова

Перелік захворювань, на підставі якого військовозобов'язаних можуть визнати непридатними буде скорочено.

За словами омбудсменки, департамент охорони здоров'я Міноборони напрацював пропозиції щодо вилучення окремих діагнозів із нинішнього списку, оскільки існуючі медичні норми не відображають реальний стан здоров'я людини та не враховують поєднання кількох захворювань одночасно.
22.12.2025 20:36 Ответить
Даремно тут кепкують.Там чоловіки в такому віці ще сім'ї заводять,а мама мені вчора повідомила ,що ще один сусід помер..у віці 58 років.Тому політика держави має бути не як продавати побільше бухла та пігулок,а рекламувати здоровий спосіб життя,але хіба за це хтось платитиме(((
22.12.2025 20:42 Ответить
 
 