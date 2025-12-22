Финляндия повысила возраст резервистов до 65 лет: резерв вырастет до миллиона
Финляндия приняла закон о повышении возраста резервистов до 65 лет. В Минобороны ожидают, что к 2031 году численность резерва вырастет до 1 млн человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromsdske.
Пребывание в резерве до 65 лет
Как сообщается на сайте Министерства обороны Финляндии, согласно закону, все военнообязанные будут находиться в резерве, независимо от их воинского звания, до 65 лет.
В то же время военные в звании полковника или коммодора и выше будут подлежать призыву без верхнего возрастного предела и будут находиться в резерве, пока они годны к службе. Кроме того, на 5 лет увеличили срок службы для сержантов и офицеров.
Увеличение численности резерва
По словам министра обороны Антти Гяккянена, благодаря новому закону численность резерва увеличится на 125 000 призывников в течение пятилетнего переходного периода.
Ожидается, что в 2031 году общая численность резерва составит примерно один миллион человек.
Кроме того, в оборонном ведомстве отметили, что реформа даст Силам обороны и Пограничной службе больше возможностей призывать квалифицированный персонал на ключевые должности при исключительных обстоятельствах.
"Вместе со всеми другими мерами по укреплению обороны это является посланием о том, что Финляндия заботится о своей безопасности сейчас и в будущем", - подчеркнул Гяккянен.
Впрочем, в министерстве отметили, что на практике последствия реформы ощутит на себе относительно ограниченная группа призывников. В частности, только резервисты с воинским званием, как и раньше, будут направляться на повышение квалификации. В будущем можно будет участвовать в добровольных мероприятиях национальной обороны без верхнего возрастного предела, предусмотренного законом.
