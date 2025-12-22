Финляндия повысила возраст резервистов до 65 лет: резерв вырастет до миллиона

Финляндия приняла закон о повышении возраста резервистов до 65 лет. В Минобороны ожидают, что к 2031 году численность резерва вырастет до 1 млн человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromsdske.

Пребывание в резерве до 65 лет

Как сообщается на сайте Министерства обороны Финляндии, согласно закону, все военнообязанные будут находиться в резерве, независимо от их воинского звания, до 65 лет.

В то же время военные в звании полковника или коммодора и выше будут подлежать призыву без верхнего возрастного предела и будут находиться в резерве, пока они годны к службе. Кроме того, на 5 лет увеличили срок службы для сержантов и офицеров.

Увеличение численности резерва

По словам министра обороны Антти Гяккянена, благодаря новому закону численность резерва увеличится на 125 000 призывников в течение пятилетнего переходного периода.

Ожидается, что в 2031 году общая численность резерва составит примерно один миллион человек.

Кроме того, в оборонном ведомстве отметили, что реформа даст Силам обороны и Пограничной службе больше возможностей призывать квалифицированный персонал на ключевые должности при исключительных обстоятельствах.

"Вместе со всеми другими мерами по укреплению обороны это является посланием о том, что Финляндия заботится о своей безопасности сейчас и в будущем", - подчеркнул Гяккянен.

Впрочем, в министерстве отметили, что на практике последствия реформы ощутит на себе относительно ограниченная группа призывников. В частности, только резервисты с воинским званием, как и раньше, будут направляться на повышение квалификации. В будущем можно будет участвовать в добровольных мероприятиях национальной обороны без верхнего возрастного предела, предусмотренного законом.

Напомним, ранее Финляндия приобрела сотни глушителей SkyWiper Omni Max литовской компании NT Service, которые создают защитный купол для блокировки сигналов управления, видео и навигации дронов.