РУС
686 18

Путин приказал привлекать резервистов к охране критических объектов от украинских дронов в 2026 году, - ВВС

Путін

Диктатор России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2026 году специальных сборов резервистов для "обеспечения защиты критически важных объектов и других объектов жизнеобеспечения".

Об этом сообщает российская служба ВВС, передает Цензор.НЕТ.

В ноябре председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отмечал, что в резерве находится около 30 тысяч человек, но есть "решение верховного главнокомандующего о кратном наращивании количества".

По словам представителей министерства обороны РФ, резервистов планируют привлекать для охраны нефтеперерабатывающих заводов и других энергетических объектов, защищая их от возможных атак украинских дронов.

Резервисты также могут привлекаться к охране других критически важных инфраструктурных объектов, что является частью стратегии повышения безопасности на фоне обострения военных рисков.

Решение вступило в силу с сегодняшнего дня.

+5
А в нас молодь, вибачте " діти", за кордоном, а умовно придатні ховаються бо знають, що з нашою справедливою мобілізацією їх чекає штурм посадки. Тобто 100тні тисяч людей штучно з тих чи інших причин усунені владою від допомоги чи без передньої участі у війні за Україну.
30.12.2025 15:25 Ответить
+2
Це ще одна чергова хвиля мобілізації. Спочатку зберуть резервістів (яких ще досі не зібрали чомусь), потім скажуть "а нам тепер не треба шоб ви охороняли обʼєкт, ось автомат, он там "лєсополка", киздуйте в штурм".
***** сциться проводити велику мобілізацію, на контракт йде не дуже багато народу, плюс ******** мінусують приблизно стільки ж, скільки і контрактують, якщо вже не більше. От і вигадують схеми...
30.12.2025 15:32 Ответить
+1
Власними дупами будуть дрони збивати, чи рогатки нададуть?
30.12.2025 15:26 Ответить
Трошки засцяв пуйло після атаки резиденції, а так як валізка не дуже велика - найняв резервістів...
30.12.2025 15:22 Ответить
Жаль что немецкие солдаты не убили шлюху Шеломову!
30.12.2025 16:07 Ответить
ПіZдец ***** в 2026.
30.12.2025 15:25 Ответить
А в нас молодь, вибачте " діти", за кордоном, а умовно придатні ховаються бо знають, що з нашою справедливою мобілізацією їх чекає штурм посадки. Тобто 100тні тисяч людей штучно з тих чи інших причин усунені владою від допомоги чи без передньої участі у війні за Україну.
30.12.2025 15:25 Ответить
Погоджуюсь.
30.12.2025 15:29 Ответить
Захід не дає грошей на дрони. Тому генштаб воює ти чим є: піхотою, що безкоштовно можна наловити на вулиці. Дрони так не наловиш!
30.12.2025 16:32 Ответить
Власними дупами будуть дрони збивати, чи рогатки нададуть?
30.12.2025 15:26 Ответить
рашка вже маштабувала наш захист.
30.12.2025 16:34 Ответить
Кратне - це в 10 раз.
30.12.2025 15:26 Ответить
Ні це не в 10 раз. Це саме кратно. Гугл в поміч
30.12.2025 15:31 Ответить
Це ще одна чергова хвиля мобілізації. Спочатку зберуть резервістів (яких ще досі не зібрали чомусь), потім скажуть "а нам тепер не треба шоб ви охороняли обʼєкт, ось автомат, он там "лєсополка", киздуйте в штурм".
***** сциться проводити велику мобілізацію, на контракт йде не дуже багато народу, плюс ******** мінусують приблизно стільки ж, скільки і контрактують, якщо вже не більше. От і вигадують схеми...
30.12.2025 15:32 Ответить
гарні дрони - треба брати (С)
30.12.2025 15:32 Ответить
Мирна угода на горизонті, кажуть в ЄС?
30.12.2025 15:35 Ответить
Приберіть це брехливе лайно зі сторінки!
Нудить від його, та вигляду тієї триколорної ганчірки!
30.12.2025 15:41 Ответить
А чим він їх (резервістів) збирається для цього озброїти? За 4 роки війни, напевно, законсервованих засобів ППО вже не залишилося. До того ж, щоб щось робити, треба це вміти. Ну і яка користь в цьому питанні буде від резервіста, який за ВУСом сапер, чи механік-водій, або взагалі підводник. Розкрию велику таємницю, для цього не потрібно було указу царя всіх болот, бо армійський резерв офіційно ще називається 'службою в запасі' і для її перетворення на 'дійсну' достатньо наказу міністра оборони. А взагалі аін міг би використати строковиків, ті принаймні мають своє штатне озброєння.
30.12.2025 16:18 Ответить
рашка вже скопіювала та маштабувала весь наш захист, що був.
30.12.2025 16:35 Ответить
30.12.2025 16:36 Ответить
 
 