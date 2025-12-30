Путин приказал привлекать резервистов к охране критических объектов от украинских дронов в 2026 году, - ВВС
Диктатор России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2026 году специальных сборов резервистов для "обеспечения защиты критически важных объектов и других объектов жизнеобеспечения".
Об этом сообщает российская служба ВВС, передает Цензор.НЕТ.
В ноябре председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отмечал, что в резерве находится около 30 тысяч человек, но есть "решение верховного главнокомандующего о кратном наращивании количества".
По словам представителей министерства обороны РФ, резервистов планируют привлекать для охраны нефтеперерабатывающих заводов и других энергетических объектов, защищая их от возможных атак украинских дронов.
Резервисты также могут привлекаться к охране других критически важных инфраструктурных объектов, что является частью стратегии повышения безопасности на фоне обострения военных рисков.
Решение вступило в силу с сегодняшнего дня.
Кратне - це в 10 раз.
***** сциться проводити велику мобілізацію, на контракт йде не дуже багато народу, плюс ******** мінусують приблизно стільки ж, скільки і контрактують, якщо вже не більше. От і вигадують схеми...
Нудить від його, та вигляду тієї триколорної ганчірки!