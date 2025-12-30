Диктатор России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2026 году специальных сборов резервистов для "обеспечения защиты критически важных объектов и других объектов жизнеобеспечения".

Об этом сообщает российская служба ВВС, передает Цензор.НЕТ.

В ноябре председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отмечал, что в резерве находится около 30 тысяч человек, но есть "решение верховного главнокомандующего о кратном наращивании количества".

По словам представителей министерства обороны РФ, резервистов планируют привлекать для охраны нефтеперерабатывающих заводов и других энергетических объектов, защищая их от возможных атак украинских дронов.

Резервисты также могут привлекаться к охране других критически важных инфраструктурных объектов, что является частью стратегии повышения безопасности на фоне обострения военных рисков.

Решение вступило в силу с сегодняшнего дня.

