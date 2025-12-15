В Белгороде после обстрела повреждена ТЭЦ "Луч": часть города осталась без света
Вечером 14 декабря в российском Белгороде прогремели взрывы, которые привели к серьезным повреждениям объектов энергетической инфраструктуры.
По информации местных властей, под удар попала теплоэлектроцентраль "Луч", из-за чего часть города осталась без электроэнергии, сообщает Цензор.НЕТ.
Перед обстрелом в Белгороде объявляли сигнал ракетной опасности. Сейчас аварийные службы работают над восстановлением подачи электричества, однако перебои со светом сохраняются.
Предварительно сообщается, что обошлось без пострадавших.
Атаки дронов и перебои со светом в регионах РФ
Российские паблики также сообщили об атаке беспилотников на Москву и временно оккупированный Донецк. В связи с этим в ряде аэропортов России временно вводили ограничения на прием и отправку рейсов.
Кроме того, проблемы с электроснабжением зафиксировали в Воронеже, где в результате ударов были повреждены элементы критической инфраструктуры.
- Ранее мы сообщали, что в ночь с 13 на 14 декабря беспилотники снова атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Краснодарском крае РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль