РУС
Новости Атака беспилотников на Россию
1 997 7

В Белгороде после обстрела повреждена ТЭЦ "Луч": часть города осталась без света

Атака БПЛА на Белгород

Вечером 14 декабря в российском Белгороде прогремели взрывы, которые привели к серьезным повреждениям объектов энергетической инфраструктуры.

По информации местных властей, под удар попала теплоэлектроцентраль "Луч", из-за чего часть города осталась без электроэнергии, сообщает Цензор.НЕТ.

Перед обстрелом в Белгороде объявляли сигнал ракетной опасности. Сейчас аварийные службы работают над восстановлением подачи электричества, однако перебои со светом сохраняются.

Предварительно сообщается, что обошлось без пострадавших.

Атаки дронов и перебои со светом в регионах РФ

Российские паблики также сообщили об атаке беспилотников на Москву и временно оккупированный Донецк. В связи с этим в ряде аэропортов России временно вводили ограничения на прием и отправку рейсов.

Кроме того, проблемы с электроснабжением зафиксировали в Воронеже, где в результате ударов были повреждены элементы критической инфраструктуры.

Автор: 

беспилотник (4638) Донецьк (6347) москва (3116) атака (815) Донецкая область (11614) дроны (5734) Белгород (483) Донецкий район (45) Воронеж (9)
та ********** вже остаточно машзал цієї ТЕЦ, щоб не повертатись кожен місяць до цього питання. Там стоїть пара турбн від General Electric, які вони вже ніде не куплять, і до кінця війни цю ТЕЦ ніхто не буде відновлювати. Хай ктайськими генераторами освітлюють свою "санітарную зону".
15.12.2025 00:52 Ответить
Дуже слушна порада -зараз же зв'яжусь з генштабом...
15.12.2025 03:02 Ответить
нємєдлєнна. Пацказую - тєлєфонний код Украіни +380.
15.12.2025 04:08 Ответить
Роботи не початий край.
15.12.2025 01:01 Ответить
"А вы думали - в сказку папали?!..."
15.12.2025 06:41 Ответить
А нафіг кацапу світло? Для скрепних поносців ( скрепоносців ) лучина - саме то, за що бореться їх фюрер свинорейху *****.
15.12.2025 07:29 Ответить
Якщо вони до цих пір не змогли нашу енергетику покласти, то ми їхній й подавно нічого серйозного не зробимо. Енергетика що в нас, що в них зроблена при совку. Там так все влаштовано, що занурити хоча б один регіон у суцільну темряву, практично неможливо.
15.12.2025 09:05 Ответить
 
 