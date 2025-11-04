Атака дронов: в Волгоградской области РФ горела подстанция "Фроловская"
Вечером 3 ноября российская Волгоградская область подверглась атаке беспилотников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате падения обломков БПЛА произошел пожар на электрической подстанции.
Об инциденте сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. По его словам, возгорание возникло на подстанции "Фроловская", куда сразу прибыли аварийные и пожарные службы.
Российский чиновник уточнил, что пострадавших нет, а серьезных разрушений объектов инфраструктуры якобы не зафиксировано.
В Курской области поражен энергообъект
Также в ночь на 4 ноября в российском городе Рыльск Курской области произошла авария на энергетической подстанции в результате удара четырех беспилотников.
Без электричества остались более 16 тысяч потребителей в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах.
Согласно информации местных пабликов, атака неизвестных беспилотников началась примерно в 21:00.
Ранее мы сообщали, что в ночь на воскресенье, 2 ноября, беспилотники атаковали Краснодарский край РФ. Под атакой оказался портовый город Туапсе.
Опалювальний період продовжується для орків!!
але з чогось треба починати?...
У Харківській області українські війська нещодавно мали успіх на куп'янському напрямку, https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-november-3-2025/ повідомив у черговому своєму звіті Американський Інститут вивчення війни ISW.
Уночі 4 листопада у місті Кстово в Нижегородській області Росії прогриміла серія гучних вибухів. Місцеві мешканці заявляють про пожежу на території https://zn.ua/ukr/war/ukrajinskij-dron-potsiliv-u-naftopererobnij-zavod-lukojla-roszmi.html нафтопереробного заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".
Відповідні кадри загоряння https://t.me/astrapress/96432 поширюють росЗМІ. Об'єкт знаходиться на відстані близько 800 кілометрів від українського кордону і вже неодноразово був під атаками далекобійних дронів.