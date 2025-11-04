Атака дронов: в Волгоградской области РФ горела подстанция "Фроловская"

Вечером 3 ноября российская Волгоградская область подверглась атаке беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате падения обломков БПЛА произошел пожар на электрической подстанции.

Об инциденте сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. По его словам, возгорание возникло на подстанции "Фроловская", куда сразу прибыли аварийные и пожарные службы.

Российский чиновник уточнил, что пострадавших нет, а серьезных разрушений объектов инфраструктуры якобы не зафиксировано.

Читайте также: Российская авиация нанесла удар по Харькову КАБом, прогремели мощные взрывы (обновлено)

В Курской области поражен энергообъект

Также в ночь на 4 ноября в российском городе Рыльск Курской области произошла авария на энергетической подстанции в результате удара четырех беспилотников.

Без электричества остались более 16 тысяч потребителей в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах.

Согласно информации местных пабликов, атака неизвестных беспилотников началась примерно в 21:00.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В момент удара Сил обороны по нефтетерминалу в Туапсе в порту было не менее трех судов, - Плетенчук

Ранее мы сообщали, что в ночь на воскресенье, 2 ноября, беспилотники атаковали Краснодарский край РФ. Под атакой оказался портовый город Туапсе.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале