РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9776 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников на Россию
2 425 8

Атака дронов: в Волгоградской области РФ горела подстанция "Фроловская"

В России горит электроподстанция Фроловская

Вечером 3 ноября российская Волгоградская область подверглась атаке беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате падения обломков БПЛА произошел пожар на электрической подстанции.

Об инциденте сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. По его словам, возгорание возникло на подстанции "Фроловская", куда сразу прибыли аварийные и пожарные службы.

Российский чиновник уточнил, что пострадавших нет, а серьезных разрушений объектов инфраструктуры якобы не зафиксировано.

Читайте также: Российская авиация нанесла удар по Харькову КАБом, прогремели мощные взрывы (обновлено)

В Курской области поражен энергообъект

Также в ночь на 4 ноября в российском городе Рыльск Курской области произошла авария на энергетической подстанции в результате удара четырех беспилотников.

Без электричества остались более 16 тысяч потребителей в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах.

Согласно информации местных пабликов, атака неизвестных беспилотников началась примерно в 21:00.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В момент удара Сил обороны по нефтетерминалу в Туапсе в порту было не менее трех судов, - Плетенчук

Ранее мы сообщали, что в ночь на воскресенье, 2 ноября, беспилотники атаковали Краснодарский край РФ. Под атакой оказался портовый город Туапсе.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

беспилотник (4491) россия (97924) атака (689)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Падали только фрагменты и горела электрическая трава🤣
показать весь комментарий
04.11.2025 00:46 Ответить
Благодатний вогонь з Мирної України, зійшов на ********** за їх злочини в Україні, з 2014 року!!
Опалювальний період продовжується для орків!!
показать весь комментарий
04.11.2025 01:53 Ответить
16 тис. це не 16 млн.
але з чогось треба починати?...
показать весь комментарий
04.11.2025 03:06 Ответить
так але потроху щось знищиться, і система перевантажиться і сама буде вимикатись
показать весь комментарий
04.11.2025 08:36 Ответить
Сили оборони нещодавно просунулися на півночі Куп'янська.

У Харківській області українські війська нещодавно мали успіх на куп'янському напрямку, https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-november-3-2025/ повідомив у черговому своєму звіті Американський Інститут вивчення війни ISW.
показать весь комментарий
04.11.2025 06:43 Ответить
показать весь комментарий
04.11.2025 06:45 Ответить
Цей НПЗ входить у ТОП-5 по країні.

Уночі 4 листопада у місті Кстово в Нижегородській області Росії прогриміла серія гучних вибухів. Місцеві мешканці заявляють про пожежу на території https://zn.ua/ukr/war/ukrajinskij-dron-potsiliv-u-naftopererobnij-zavod-lukojla-roszmi.html нафтопереробного заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".

Відповідні кадри загоряння https://t.me/astrapress/96432 поширюють росЗМІ. Об'єкт знаходиться на відстані близько 800 кілометрів від українського кордону і вже неодноразово був під атаками далекобійних дронів.
показать весь комментарий
04.11.2025 06:46 Ответить
То не обломки, то движуха...
показать весь комментарий
04.11.2025 08:19 Ответить
 
 