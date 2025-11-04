Атака дронів: у Волгоградській області РФ горіла підстанція "Фроловська"

Увечері 3 листопада російська Волгоградська область зазнала атаки безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, унаслідок падіння уламків БпЛА сталася пожежа на електричній підстанції.

Про інцидент повідомив губернатор регіону Андрій Бочаров. За його словами, займання виникло на підстанції "Фроловська", куди одразу прибули аварійні та пожежні служби.

Російський чиновник уточнив, що постраждалих немає, а серйозних руйнувань об’єктів інфраструктури нібито не зафіксовано.

На Курщині уражено енергооб'єкт

Також у ніч на 4 листопада у російському місті Рильськ Курської області сталася аварія на енергетичній підстанції внаслідок удару чотирьох безпілотників.

Без струму лишилися понад 16 тисяч споживачів у Рильському, Глушковському та Кореневському районах.

Згідно з інформацією місцевих пабліків, атака невідомих безпілотників розпочалася приблизно о 21:00.

Раніше ми повідомляли, що у ніч на неділю, 2 листопада, безпілотники атакували Краснодарський край РФ. Під атакою опинилося портове місто Туапсе.

