Харків під обстрілом: вибух в Індустріальному районі

Увечері 2 листопада у Харкові пролунала серія вибухів.

Як повідомив міський голова Ігор Терехов, місто зазнало атаки ворожим авіаційним снарядом КАБ, інформує Цензор.НЕТ.

За попередніми даними, удар припав на Індустріальний район.

Наразі уточнюються всі деталі інциденту та масштаби руйнувань.

Атака ударних БпЛА

Ввечері 2 листопада Росія запустила по території України ударні безпілотники. Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, повітряна тривога лунає в різних регіонах.

Також ми повідомляли, що 1 листопада, ворог здійснював ракетно-дроновий удар по громадах Дніпропетровської області.

Внаслідок ворожої атаки є загиблі та поранені серед військовослужбовців Збройних Сил України.

