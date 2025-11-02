Харьков - под обстрелом: взрыв в Индустриальном районе
Вечером 2 ноября в Харькове прогремела серия взрывов.
Как сообщил городской голова Игорь Терехов, город подвергся атаке вражеским авиационным снарядом КАБ, информирует Цензор.НЕТ.
По предварительным данным, удар пришелся на Индустриальный район.
В настоящее время уточняются все детали инцидента и масштабы разрушений.
Атака ударных БПЛА
Вечером 2 ноября Россия запустила по территории Украины ударные беспилотники. Как сообщают Воздушные силы ВСУ, воздушная тревога звучит в разных регионах.
Также мы сообщали, что 1 ноября враг нанес ракетно-дроновый удар по общинам Днепропетровской области.
В результате вражеской атаки есть погибшие и раненые среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины.
