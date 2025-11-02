Харьков - под обстрелом: взрыв в Индустриальном районе

Вечером 2 ноября в Харькове прогремела серия взрывов.

Как сообщил городской голова Игорь Терехов, город подвергся атаке вражеским авиационным снарядом КАБ, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительным данным, удар пришелся на Индустриальный район.

В настоящее время уточняются все детали инцидента и масштабы разрушений.

Атака ударных БПЛА

Вечером 2 ноября Россия запустила по территории Украины ударные беспилотники. Как сообщают Воздушные силы ВСУ, воздушная тревога звучит в разных регионах.

Также мы сообщали, что 1 ноября враг нанес ракетно-дроновый удар по общинам Днепропетровской области.

В результате вражеской атаки есть погибшие и раненые среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

