Харьков - под обстрелом: взрыв в Индустриальном районе

Обстрел Харькова КАБАМИ 2 октября

Вечером 2 ноября в Харькове прогремела серия взрывов.

Как сообщил городской голова Игорь Терехов, город подвергся атаке вражеским авиационным снарядом КАБ, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительным данным, удар пришелся на Индустриальный район.

В настоящее время уточняются все детали инцидента и масштабы разрушений.

Атака ударных БПЛА

Вечером 2 ноября Россия запустила по территории Украины ударные беспилотники. Как сообщают Воздушные силы ВСУ, воздушная тревога звучит в разных регионах.

Также мы сообщали, что 1 ноября враг нанес ракетно-дроновый удар по общинам Днепропетровской области.

В результате вражеской атаки есть погибшие и раненые среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

обстрел (30305) Харьков (7807) атака (687) КАБ (460) Харьковская область (1805) Харьковский район (617)
Всіх жидів сіоністів-сталіністів потрібно гнати з України
03.11.2025 00:20 Ответить
Зачем гнать? Обрезанные жители Украины очень хорошие воины они как львица встают и как Лев поднимаются и не лягут пока не напьются крови, пусть воюют вместо украинцев на фронте, пока есть обрезанные то украинцев утилизировать на фронте это Джихад и геноцид украинского народа!
03.11.2025 00:33 Ответить
Кацапський бот, навіщо ти сюди прийшов?
Тут водкі нєт!
03.11.2025 00:35 Ответить
 
 