У Бєлгороді після обстрілу пошкоджено ТЕЦ "Луч": частина міста залишилася без світла
Увечері 14 грудня в російському Бєлгороді пролунали вибухи, які призвели до серйозних пошкоджень об’єктів енергетичної інфраструктури.
За інформацією місцевої влади, під удар потрапила теплоелектроцентраль "Луч", через що частина міста залишилася без електроенергії, повідомляє Цензор.НЕТ.
Перед обстрілом у Бєлгороді оголошували сигнал ракетної небезпеки. Наразі аварійні служби працюють над відновленням подачі електрики, однак перебої зі світлом зберігаються.
Попередньо повідомляється, що обійшлося без постраждалих.
Атаки дронів і перебої зі світлом у регіонах РФ
Російські пабліки також повідомили про атаку безпілотників на Москву та тимчасово окупований Донецьк. У зв’язку з цим у низці аеропортів Росії тимчасово вводили обмеження на прийом і відправлення рейсів.
Крім того, проблеми з електропостачанням зафіксували у Воронежі, де внаслідок ударів було пошкоджено елементи критичної інфраструктури.
- Раніше ми повідомляли, що у ніч з 13 на 14 грудня безпілотники знову атакували Афіпський нафтопереробний завод, розташований у Краснодарському краї РФ.
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