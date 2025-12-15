У Бєлгороді після обстрілу пошкоджено ТЕЦ "Луч": частина міста залишилася без світла

Увечері 14 грудня в російському Бєлгороді пролунали вибухи, які призвели до серйозних пошкоджень об’єктів енергетичної інфраструктури.

За інформацією місцевої влади, під удар потрапила теплоелектроцентраль "Луч", через що частина міста залишилася без електроенергії, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Перед обстрілом у Бєлгороді оголошували сигнал ракетної небезпеки. Наразі аварійні служби працюють над відновленням подачі електрики, однак перебої зі світлом зберігаються.

Попередньо повідомляється, що обійшлося без постраждалих.

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Атаки дронів і перебої зі світлом у регіонах РФ

Російські пабліки також повідомили про атаку безпілотників на Москву та тимчасово окупований Донецьк. У зв’язку з цим у низці аеропортів Росії тимчасово вводили обмеження на прийом і відправлення рейсів.

Крім того, проблеми з електропостачанням зафіксували у Воронежі, де внаслідок ударів було пошкоджено елементи критичної інфраструктури.

Раніше ми повідомляли, що у ніч з 13 на 14 грудня безпілотники знову атакували Афіпський нафтопереробний завод, розташований у Краснодарському краї РФ.

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