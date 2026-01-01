Москвичи сообщают об атаке дронов: аэропорты остановили рейсы

В России сообщают о вероятной атаке беспилотников. На фоне этих заявлений в московском авиаузле зафиксированы серьезные сбои в работе аэропортов и массовые задержки рейсов, информирует Цензор.НЕТ.

Информацию о событии распространили прокремлевские телеграм-каналы, а также мэр Москвы Сергей Собянин. По его утверждению, силы противовоздушной обороны якобы уничтожили более двух десятков дронов, которые направлялись в сторону города.

Заявления российских властей и работа ПВО

Собянин утверждает, что после инцидента на местах падения обломков работают экстренные службы. Деталей о возможных повреждениях или пострадавших российские власти не обнародовали.

В то же время независимого подтверждения заявлений о количестве сбитых беспилотников пока нет.

Сбои в аэропортах и задержки рейсов

Российские СМИ сообщают о значительных ограничениях в работе аэропортов Москвы. Из-за угрозы с воздуха были введены специальные меры безопасности.

По имеющейся информации:

задержано более 60 авиарейсов;

введен режим "Ковер" над аэропортами: "Шереметьево"; "Внуково"; "Домодедово"; "Жуковский";

пассажиры в "Шереметьево" жалуются, что не могут вылететь уже около шести часов.

Ранее сообщалось, что диктатор России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2026 году специальных сборов резервистов для "обеспечения защиты критически важных объектов и других объектов жизнеобеспечения".

