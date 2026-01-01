Москвичи сообщают об атаке дронов: аэропорты остановили рейсы
В России сообщают о вероятной атаке беспилотников. На фоне этих заявлений в московском авиаузле зафиксированы серьезные сбои в работе аэропортов и массовые задержки рейсов, информирует Цензор.НЕТ.
Информацию о событии распространили прокремлевские телеграм-каналы, а также мэр Москвы Сергей Собянин. По его утверждению, силы противовоздушной обороны якобы уничтожили более двух десятков дронов, которые направлялись в сторону города.
Заявления российских властей и работа ПВО
Собянин утверждает, что после инцидента на местах падения обломков работают экстренные службы. Деталей о возможных повреждениях или пострадавших российские власти не обнародовали.
В то же время независимого подтверждения заявлений о количестве сбитых беспилотников пока нет.
Сбои в аэропортах и задержки рейсов
Российские СМИ сообщают о значительных ограничениях в работе аэропортов Москвы. Из-за угрозы с воздуха были введены специальные меры безопасности.
По имеющейся информации:
-
задержано более 60 авиарейсов;
-
введен режим "Ковер" над аэропортами:
-
"Шереметьево";
-
"Внуково";
-
"Домодедово";
-
"Жуковский";
-
-
пассажиры в "Шереметьево" жалуются, что не могут вылететь уже около шести часов.
Ранее сообщалось, что диктатор России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2026 году специальных сборов резервистов для "обеспечения защиты критически важных объектов и других объектов жизнеобеспечения".
