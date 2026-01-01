"Птахи Мадяра" сообщили о 10 поражениях НПЗ и военных объектов РФ

"Птахи Мадяра" Силы беспилотных систем сообщили об поражении нефтеперерабатывающих заводов в России в новогоднюю ночь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, первый НПЗ был атакован в 23:59, а уже через несколько минут удары пришлись по другому объекту.

Массированные удары по целям врага

В ночь на 1 января дроны СБС нанесли поражение по десяти военным и инфраструктурным объектам в глубине временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской областей и Крыма, а также в глубине территории РФ.

Всего дронами было атаковано пять объектов на ВОТ и пять в России.

Среди пораженных целей:

Ильский НПЗ (Краснодарский край, РФ) - совместная работа "Птахів" СБС и подразделения "Граф";

Альметьевская нефтеналивная станция (Татарстан, РФ);

Нефтебаза и подстанция в Ровеньках (ОТО Луганской области);

РЛС КАСТА-2Е2 в Гвардейском (АР Крым, ВОТ);

Радиолокационный пункт аэродрома Гвардейское (АР Крым, ВОТ);

ПС Балашовка (ОТЗ Запорожской области);

два пункта сосредоточения противника и склад ГСМ в Валуйках (Белгородская область, РФ);

ЗРК "ТОР" (ОТО Донецкой области).

Значение поражений

По данным СБС, удары уменьшили возможности противника в использовании логистики, энергетики и средств противовоздушной обороны.

Особо отмечается уничтожение третьего за сутки ЗРК "ТОР" силами батальона "Asgard" 412-й бригады "Немезис".

К слову, СБС нанесли удар по территории Донецкого аэропорта, где оккупанты складировали "Шахеды".

