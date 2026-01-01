"Птахи Мадяра" сообщили о 10 поражениях НПЗ и военных объектов РФ
"Птахи Мадяра" Силы беспилотных систем сообщили об поражении нефтеперерабатывающих заводов в России в новогоднюю ночь.
Как сообщает Цензор.НЕТ, первый НПЗ был атакован в 23:59, а уже через несколько минут удары пришлись по другому объекту.
Массированные удары по целям врага
В ночь на 1 января дроны СБС нанесли поражение по десяти военным и инфраструктурным объектам в глубине временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской областей и Крыма, а также в глубине территории РФ.
Всего дронами было атаковано пять объектов на ВОТ и пять в России.
Среди пораженных целей:
- Ильский НПЗ (Краснодарский край, РФ) - совместная работа "Птахів" СБС и подразделения "Граф";
- Альметьевская нефтеналивная станция (Татарстан, РФ);
- Нефтебаза и подстанция в Ровеньках (ОТО Луганской области);
- РЛС КАСТА-2Е2 в Гвардейском (АР Крым, ВОТ);
- Радиолокационный пункт аэродрома Гвардейское (АР Крым, ВОТ);
- ПС Балашовка (ОТЗ Запорожской области);
- два пункта сосредоточения противника и склад ГСМ в Валуйках (Белгородская область, РФ);
- ЗРК "ТОР" (ОТО Донецкой области).
Значение поражений
По данным СБС, удары уменьшили возможности противника в использовании логистики, энергетики и средств противовоздушной обороны.
Особо отмечается уничтожение третьего за сутки ЗРК "ТОР" силами батальона "Asgard" 412-й бригады "Немезис".
- К слову, СБС нанесли удар по территории Донецкого аэропорта, где оккупанты складировали "Шахеды".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Коли ж столиця орди Масквабад та місто слави пролетаріату який переміг розум Санкт-чЛенінбург залишится без світла та тепла?