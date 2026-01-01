РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9814 посетителей онлайн
Новости Атака дронов на регионы РФ Атака БпЛА на НПЗ РФ
966 2

"Птахи Мадяра" сообщили о 10 поражениях НПЗ и военных объектов РФ

"Птицы Мадяра" поразили НПЗ РФ в 2026 году

"Птахи Мадяра" Силы беспилотных систем сообщили об поражении нефтеперерабатывающих заводов в России в новогоднюю ночь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, первый НПЗ был атакован в 23:59, а уже через несколько минут удары пришлись по другому объекту.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Массированные удары по целям врага

В ночь на 1 января дроны СБС нанесли поражение по десяти военным и инфраструктурным объектам в глубине временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской областей и Крыма, а также в глубине территории РФ.

Всего дронами было атаковано пять объектов на ВОТ и пять в России.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроны ночью атаковали Ильский НПЗ РФ. ВИДЕО

Среди пораженных целей:

  • Ильский НПЗ (Краснодарский край, РФ) - совместная работа "Птахів" СБС и подразделения "Граф";
  • Альметьевская нефтеналивная станция (Татарстан, РФ);
  • Нефтебаза и подстанция в Ровеньках (ОТО Луганской области);
  • РЛС КАСТА-2Е2 в Гвардейском (АР Крым, ВОТ);
  • Радиолокационный пункт аэродрома Гвардейское (АР Крым, ВОТ);
  • ПС Балашовка (ОТЗ Запорожской области);
  • два пункта сосредоточения противника и склад ГСМ в Валуйках (Белгородская область, РФ);
  • ЗРК "ТОР" (ОТО Донецкой области).

Значение поражений

По данным СБС, удары уменьшили возможности противника в использовании логистики, энергетики и средств противовоздушной обороны.

Особо отмечается уничтожение третьего за сутки ЗРК "ТОР" силами батальона "Asgard" 412-й бригады "Немезис".

Читайте также: Поражены Ильский НПЗ, нефтяные установки в Татарстане и ряд целей врага на оккупированной Донецкой области, - Генштаб

Автор: 

беспилотник (4690) НПЗ (403) атака (860) 414 Птахи Мадяра (131)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан

Коли ж столиця орди Масквабад та місто слави пролетаріату який переміг розум Санкт-чЛенінбург залишится без світла та тепла?
показать весь комментарий
01.01.2026 13:31 Ответить
 
 