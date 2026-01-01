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Новини Атака дронів на регіони РФ Атака БпЛА на НПЗ РФ
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"Птахи Мадяра" повідомили про 10 уражень НПЗ та військових об’єктів РФ

"Птахи Мадяра" уразили по НПЗ РФ у 2026 році

"Птахи Мадяра" Сил безпілотних систем повідомили про ураження нафтопереробних заводів у Росії під час новорічної ночі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, перший НПЗ було атаковано о 23:59, а вже за кілька хвилин удари прийшлися по іншому об’єкту.

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Масовані удари по цілях ворога

У ніч на 1 січня дрони СБС завдали ураження по десяти військових та інфраструктурних об’єктах у глибині тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької областей та Криму, а також у глибині території РФ.

Загалом дронами було атаковано п’ять об’єктів на ТОТ і п’ять у Росії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрони вночі атакували Ільський НПЗ РФ. ВIДЕО

Серед уражених цілей:

  • Ільський НПЗ (Краснодарський край, РФ) - спільна робота "Птахів" СБС та підрозділу "Граф";
  • Альметьєвська нафтоналивна станція (Татарстан, РФ);
  • Нафтобаза та підстанція у Ровеньках (ТОТ Луганської області);
  • РЛС КАСТА-2Е2 у Гвардійському (АР Крим, ТОТ);
  • Радіолокаційний пункт аеродрому Гвардійське (АР Крим, ТОТ);
  • ПС Балашівка (ТОТ Запорізької області);
  • два пункти зосередження противника та склад ПММ у Валуйках (Бєлгородська область, РФ);
  • ЗРК "ТОР" (ТОТ Донецької області).

Значення уражень

За даними СБС, удари зменшили можливості противника у використанні логістики, енергетики та засобів протиповітряної оборони.

Особливо відзначається знищення третього за добу ЗРК "ТОР" силами батальйону "Asgard" 412-ї бригади "Немезис".

Читайте також: Уражено Ільський НПЗ, нафтові установки в Татарстані та низку цілей ворога на окупованій Донеччині, - Генштаб

Автор: 

безпілотник БпЛА (6112) НПЗ (1112) атака (1818) 414 Птахи Мадяра (214)
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Топ коментарі
+11
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01.01.2026 14:35 Відповісти
+8

Коли ж столиця орди Масквабад та місто слави пролетаріату який переміг розум Санкт-чЛенінбург залишится без світла та тепла?
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01.01.2026 13:31 Відповісти
+2
НПС-3 "Альмєтьєвск" здійснює перекачку сирої нафти по магстральним нафтопроводам "Набєрєжниє Чєлни - Альмєтьєвск», «Калтаси - Куйбишев», «Альмєтьєвск - Азнакаево-2», «Усть-Балик - Курган - Уфа - Альмєтьєвск», «Альмєтьєвск - Калєйкіно», і є критичним обєктом МНП "Транснєфть-Прикамьє".
Могли би для випробовування і фламінду запустити, об'єкт не маленький - 12 гектарів, могло би і попасти.
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01.01.2026 15:24 Відповісти

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