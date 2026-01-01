"Птахи Мадяра" повідомили про 10 уражень НПЗ та військових об’єктів РФ
"Птахи Мадяра" Сил безпілотних систем повідомили про ураження нафтопереробних заводів у Росії під час новорічної ночі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, перший НПЗ було атаковано о 23:59, а вже за кілька хвилин удари прийшлися по іншому об’єкту.
Масовані удари по цілях ворога
У ніч на 1 січня дрони СБС завдали ураження по десяти військових та інфраструктурних об’єктах у глибині тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької областей та Криму, а також у глибині території РФ.
Загалом дронами було атаковано п’ять об’єктів на ТОТ і п’ять у Росії.
Серед уражених цілей:
- Ільський НПЗ (Краснодарський край, РФ) - спільна робота "Птахів" СБС та підрозділу "Граф";
- Альметьєвська нафтоналивна станція (Татарстан, РФ);
- Нафтобаза та підстанція у Ровеньках (ТОТ Луганської області);
- РЛС КАСТА-2Е2 у Гвардійському (АР Крим, ТОТ);
- Радіолокаційний пункт аеродрому Гвардійське (АР Крим, ТОТ);
- ПС Балашівка (ТОТ Запорізької області);
- два пункти зосередження противника та склад ПММ у Валуйках (Бєлгородська область, РФ);
- ЗРК "ТОР" (ТОТ Донецької області).
Значення уражень
За даними СБС, удари зменшили можливості противника у використанні логістики, енергетики та засобів протиповітряної оборони.
Особливо відзначається знищення третього за добу ЗРК "ТОР" силами батальйону "Asgard" 412-ї бригади "Немезис".
- До слова, СБС завдали удару по території Донецького аеропорту, де окупанти складували "Шахеди".
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