"Птахи Мадяра" повідомили про 10 уражень НПЗ та військових об’єктів РФ

"Птахи Мадяра" Сил безпілотних систем повідомили про ураження нафтопереробних заводів у Росії під час новорічної ночі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, перший НПЗ було атаковано о 23:59, а вже за кілька хвилин удари прийшлися по іншому об’єкту.

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Масовані удари по цілях ворога

У ніч на 1 січня дрони СБС завдали ураження по десяти військових та інфраструктурних об’єктах у глибині тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької областей та Криму, а також у глибині території РФ.

Загалом дронами було атаковано п’ять об’єктів на ТОТ і п’ять у Росії.

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Серед уражених цілей:

Ільський НПЗ (Краснодарський край, РФ) - спільна робота "Птахів" СБС та підрозділу "Граф";

Альметьєвська нафтоналивна станція (Татарстан, РФ);

Нафтобаза та підстанція у Ровеньках (ТОТ Луганської області);

РЛС КАСТА-2Е2 у Гвардійському (АР Крим, ТОТ);

Радіолокаційний пункт аеродрому Гвардійське (АР Крим, ТОТ);

ПС Балашівка (ТОТ Запорізької області);

два пункти зосередження противника та склад ПММ у Валуйках (Бєлгородська область, РФ);

ЗРК "ТОР" (ТОТ Донецької області).

Значення уражень

За даними СБС, удари зменшили можливості противника у використанні логістики, енергетики та засобів протиповітряної оборони.

Особливо відзначається знищення третього за добу ЗРК "ТОР" силами батальйону "Asgard" 412-ї бригади "Немезис".

До слова, СБС завдали удару по території Донецького аеропорту, де окупанти складували "Шахеди".

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