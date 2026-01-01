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Новини Відео Атака БпЛА на НПЗ РФ
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Дрони вночі атакували Ільський НПЗ РФ. ВIДЕО

У Росії в новорічну ніч сталися пожежі одразу на двох об'єктах паливної інфраструктури - на нафтобазі в населеному пункті Людиново Калузької області та на Ільському НПЗ у Краснодарському краї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, безпілотники також атакували Москву.

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Атаки на паливну інфраструктуру

За даними телеграм-каналів та місцевої влади, обидва об'єкти були уражені дронами.

Повідомлення про удар по нафтобазі в Людиново з’явилися ще 31 грудня, незадовго до настання Нового року.

Водночас атака на Ільський нафтопереробний завод була зафіксована вже після опівночі, 1 січня.

Пожежі виникли після ударів безпілотників, що підтверджують місцеві повідомлення та відео з місця подій.

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Удар по Москві

Окрім атак на паливні об'єкти, у новорічну ніч дрони були зафіксовані й над Москвою. Місцева влада повідомила про роботу системи ППО та падіння уламків у кількох районах столиці.

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безпілотник БпЛА (6112) НПЗ (1112) атака (1812)
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Топ коментарі
+23
З Днем народження, Батьку!

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01.01.2026 10:29 Відповісти
+14
https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/14635 Петро Порошенко:
Сьогодні свято Василя Великого - святого, який вчив нас бути відповідальними за цей світ та поєднувати духовну силу з щоденною працею.
У перший день року ми не просто загадуємо бажання, ми звертаємося до Бога з найщирішою молитвою за Україну. Сьогодні ці слова звучать особливо глибоко. Ми входимо в новий рік з молитвою про мир для України, про збереження життя наших воїнів, про повернення додому всіх, хто нині далеко від рідної землі. Ми молимося за родини, які чекають, за тих, хто втратив, і за тих, хто щодня знаходить у собі сили жити й боротися далі. Це віра, що діє любов'ю.
Сьогодні як ніколи важливо зберігати віру - у Бога, в Україну і в одне одного. Віру, яка дає силу вистояти, витримати випробування і зрештою перемогти. Нехай у новому році Господь почує молитву українського народу, благословить нашу державу та приведе нас до справедливого миру.
З Днем святого Василя Великого. З Новим роком!
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01.01.2026 10:27 Відповісти
+3
"трохиме", ви примітивна дурнувата персона. Тьху на Вас!
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01.01.2026 11:21 Відповісти

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