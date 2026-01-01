Дрони вночі атакували Ільський НПЗ РФ. ВIДЕО
У Росії в новорічну ніч сталися пожежі одразу на двох об'єктах паливної інфраструктури - на нафтобазі в населеному пункті Людиново Калузької області та на Ільському НПЗ у Краснодарському краї.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, безпілотники також атакували Москву.
Атаки на паливну інфраструктуру
За даними телеграм-каналів та місцевої влади, обидва об'єкти були уражені дронами.
Повідомлення про удар по нафтобазі в Людиново з’явилися ще 31 грудня, незадовго до настання Нового року.
Водночас атака на Ільський нафтопереробний завод була зафіксована вже після опівночі, 1 січня.
Пожежі виникли після ударів безпілотників, що підтверджують місцеві повідомлення та відео з місця подій.
Удар по Москві
Окрім атак на паливні об'єкти, у новорічну ніч дрони були зафіксовані й над Москвою. Місцева влада повідомила про роботу системи ППО та падіння уламків у кількох районах столиці.
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