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Новини Відео Атака БпЛА на НПЗ РФ
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"Разнесли нефтебазу, с#ка": дрони атакували один з НПЗ у Луганській області. ВIДЕО

У телеграм-каналах опублікували відео моменту атаки дронів на один із нафтопереробних заводів у тимчасово окупованій Луганщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, внаслідок вибуху на території підприємства спалахнула пожежа.

"Разнесли нефтебазу, с#ка", - коментує на кадрах місцевий житель.

Увага! Ненормативна лексика!

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НПЗ (1105) дрони (8682) Луганська область (4946)
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Топ коментарі
+17
Ну запрещены у нас петарды и фейерверки
Хоть так поздравили
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31.12.2025 00:19 Відповісти
+14
С феерверком орков и подкацапников
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31.12.2025 00:05 Відповісти
+8
Какой, в физду, НПЗ в лугондоне?
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31.12.2025 00:24 Відповісти

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