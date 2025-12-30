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"Разнесли нефтебазу, с#ка": дрони атакували один з НПЗ у Луганській області. ВIДЕО
У телеграм-каналах опублікували відео моменту атаки дронів на один із нафтопереробних заводів у тимчасово окупованій Луганщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, внаслідок вибуху на території підприємства спалахнула пожежа.
"Разнесли нефтебазу, с#ка", - коментує на кадрах місцевий житель.
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